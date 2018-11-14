Гулсунби Халимова (в центре на фото) отправила пять мячей в ворота команды Сингапура.

В Гиссаре завершился первый квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в группе «А». По его итогам женская сборная Таджикистана заняла третье место в группе, опередив сборные Монголии и Сингапура.

Женская сборная Таджикистана по футболу с сайта fft.tj

В заключительном туре футболистки Таджикистана одержали крупную победу над сборной Сингапура со счетом 6:0, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В составе нашей сборной пента-трик сделала В составе нашей сборной пента-трик сделала Гулсунби Халимова, которая отправила пять мячей в ворота команды Сингапура. Ещё один гол на свой счёт записала Мадина Фозилова.

Это вторая победа нашей женской сборной на турнире. Ранее в первом туре подопечные Сулаймона Бобокалонова нанесли поражение команде Монголии (4:1).

Ещё один гол на свой счёт записала Мадина Фозилова. Это вторая победа нашей женской сборной на турнире. Ранее в первом туре подопечные Сулаймона Бобокалонова нанесли поражение команде Монголии (4:1).

с сайта fft.tj

В другом матче пятого тура сборная Китайского Тайбэя взяла верх над сборной Филиппин – 5:0 и, набрав 12 очков из 12 возможных, заняла первое в группе «А». У футболисток Филиппин в активе 9 очков.

Сборная Таджикистана с шестью очками замкнула тройку. Далее в таблице расположились Монголия и Сингапур, которые набрали по одному очку.

Во второй раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 из группы «А» вышли сборные Китайского Тайбэя и Филиппин. Для выхода в следующий раунд турнира женской сборной Таджикистана не хватило всего одного очка.

Помимо сборных Китайского Тайбэя и Филиппин во второй квалификационный раунд, куда ранее без борьбы вышли сборные Узбекистана и Вьетнама, также пробились Иран, Гонконг (из группы «В»), Мьянма, Индия (из группы «С»), Иордания и Палестина (из группы «D»). Среди двух команд, которые заняли третьи места в своих группах с наилучшими показателями в первом квалификационном раунде, оказались сборные Непала (группа «С») и Палестины (группа «D»).

Второй квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020, где теперь 12 команд будут разделены на три группы, пройдет с 1 по 9 апреля следующего года.

с сайта fft.tj

Женский футбольный турнир Олимпийских игр-2020

Первый квалификационный раунд

Группа «А». 5-й тур

ТАДЖИКИСТАН – Сингапур – 6:0

Голы: Гулсунби Халимова, 5 (1:0). Гулсунби Халимова, 12 (2:0). Гулсунби Халимова, 26 (3:0). Гулсунби Халимова, 38 (4:0). Мадина Фозилова, 47 (5:0). Гулсунби Халимова, 77 (6:0).

Таджикистан: Муаттара Рахматуллоева, Сайрам Холназарова, Мавджуда Сафарова, Гулсунби Халимова (Шукронаи Джумахон, 80), Зулайхо Сафарова (Зухали Фарход, 90), Мадина Фозилова, Нодира Мирзоева, Лайло Халимова (Зебонисо Абдуллоева, 68), Муниса Мирзоева, Марджона Файзуллоева, Некубахт Худододова.

Предупреждения: Сайрам Холназарова, Лайло Халимова, Марджона Файзуллоева (Таджикистан), Сурия Прия (Сингапур).

Главный судья: Кэтрин Яцевич (Австралия)

Инспектор судей: Мохсен Торки (Иран).

Комиссар матча: Абир Рантиси (Иордания).

13 ноября. Гиссар. Центральный стадион. 100 зрителей.

с сайта fft.tj

Китайский Тайбэй – Филиппины – 5:0

Голы: Лай Ли Чин, 41 (1:0). Ли Хсиу-Чин, 44 (2:0). Ю Хсиу-Чин, 57 (3:0). Ли Хсиу Чин, 65 (4:0). Лин Хсин-Ху, 81 (5:0).

Предупреждения: Алеса Назарена Долино, Патрисиа Томанон (Филиппины).

Главный судья: Панса Чаисанит (Таиланд).

Инспектор судей: Видия Хабиба Шамсури (Малайзия).

Комиссар матча: Эмили Лау (Гонконг).

13 ноября. Гиссар. Центральный стадион. 50 зрителей.