Президент Эмомали Рахмон в преддверии запуска первого агрегата Рогунской ГЭС, запланированного на 16 ноября,  вручил  сегодня 100  строителям гидроузла государственные награды.

Государственные награды получили от высоких специалистов до простых рабочих, сообщает пресс-служба главы государства.  

Два человека были удостоены Ордена "Шараф" 2 степени, медали "За достойную службу" получили 53 строителя.

Грамот правительства удостоены 48 специалистов и рабочих Рогунской ГЭС.

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Глава государства  в своём выступлении отметил о стратегической важности  Рогунской гидроэлектростанции и сказал, что руководство республики с самого первого дня  обретения независимости уделяло  особую заинтересованность в строительстве энергетических объектов.

«Пуск Рогунской ГЭС - основной фактор обеспечения энергетической независимости  Таджикистана,  важный аспект развития национальной экономики  и повышения экспортного потенциала страны,  что способствует повышению уровня  благосостояния населения страны», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

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