19-летний водитель автомашины lexus NX Голибшох Каттахонов сбил насмерть 31-летнюю жительницу Душанбе.

Во время движения по улице Хофизи Шерози водитель не справился с управлением автомобиля и сбил 31-летнюю жительницу столицы, которая скончалась по пути в больницу от полученных травм.

Пресс-служба МВД Таджикистана сообщает, что ЧП произошло на так называемой трассе "бетонка", и женщина переходила дорогу в неположенном месте - на пересечении с улиц Шерози с Саида Носирова.

Голибшох Каттахонов является студентом 2 курса Таджикско-российского (Славянского) университета.

Водитель lexus NX Голибшох Каттахонов Фото пресс-службы УМВД по городу Душанбе

По факту ДТП ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечает пресс-служба правоохранительного ведомства.

ЧП произошло вечером 12 ноября, однако сообщение об этом на сайте УМВД появилось только сегодня.

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