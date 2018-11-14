В Душанбе на фестивале плова люди устроили столпотворение у казана с пловом

Душанбинские власти отрицают информацию о том, что после фестиваля «Оши палав» в столичном парке имени Фирдавси, некоторые должностные лица понесли наказание.

Источник в мэрии Душанбе сообщил "АП", что организация фестиваля была на высоком уровне.

"В элементарной невоспитанности некоторых посетителей нет вины организаторов", - отметил источник.

10 ноября лучшие повара республики сварили самый большой в истории города плов весом в одну тонну в рамках фестиваля «Оши палав». Он прошел в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси.

Приготовленный плов был бесплатно роздан гостям фестиваля. После того, как офицальные гости, отведав плов-рекордсмен, покинули фестиваль, в парке началось безумство: десятки людей набросилась на казан с пловом, пытаясь набирать его чем придется, в ход шли даже бейсболки.

Видео с этого инцидента вызвало в соцсетях гневную реакцию пользователей.

Мэрия города, по словам источника "АП", осудила этот инцидент, и собирается усилить пропаганду воспитания среди населения.

Плов в большом казане приготовили семеро известных поваров Душанбе. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 350 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма.

Помимо огромного плова под названием "Душанбе", в парке в тот день плов готовили еще в 400 казанах, но рядом с ними толчеи и драк за еду не наблюдалось.

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