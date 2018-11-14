В рамках сотрудничества по торговому финансированию с ЕБРР ЗАО «Первый микрофинансовый банк» принял участие в конференции «Узбекистан – Торговое финансирование 2018», которая проходила 7-8 ноября в Ташкенте.

Данная конференция дала возможность для Первого микрофинансового банка наладить партнерские отношения с узбекскими банками и другими иностранными партнерами для дальнейшего продвижения торгового финансирования и оказания содействия своим клиентам-предпринимателям активнее ввести торговлю с иностранными партнерами, что, в свою очередь, способствует развитию экономики страны.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает активно оказывать поддержку развитию международной торговли в Таджикистане путём финансирования и организации учебных программ. Ярким примером этого является открытие новой линии по торговому финансированию для ЗАО «Первый микрофинансовый банк» в размере 1 млн. долларов США в рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ).

«Первый микрофинансовый банк» предоставляет весь спектр банковских услуг с помощью своей общенациональной сети, включающей 7 филиалов и 30 центров банковского обслуживания. Эта сеть охватывает все области Таджикистана, включая отдаленные районы страны, в которых присутствие других финансовых посредников ограничено.

Являясь клиентом ЕБРР с 2007 года, «Первый микрофинансовый банк» продемонстрировал в прошедший период большую заинтересованность в реализации проектов ЕБРР и принял успешное участие в различных программах ЕБРР.

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