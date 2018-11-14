Аэропорт Алматы сертифицирован по категории III В Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Он получил сертификат годности аэродрома, подтверждающий повышенную категорию III B и стал единственным аэропортом в СНГ с такой категорией.

Теперь самолеты (при наличии такой же категории у воздушного судна и экипажа) смогут совершать взлеты и посадки из алматинского аэропорта даже при неблагоприятных погодных условиях, в частности, в тумане, когда горизонтальная видимость снижена до 75 м, а вертикальная - 0 м, сообщает CA-NEWS со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Казахстана.

Отмечается, что после предыдущей сертификации ВВП-2 по категории III B ИКАО в 2011 году, количество рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за плохой погоды, снизилось со 176 в 2010 году до 38 в 2018 году.

Недавно в аэропорту Алматы завершились ремонт взлетно-посадочной полосы-2 и строительство новых двух рулежных дорожек, на обеих ВВП смонтировано уникальное светосигнальное оборудование.

По завершении этих работ ВВП-2 была ресертифицированна по категории III B, ВВП-1 также получила аналогичный сертификат (прежде у нее была категория II ИКАО).



Категории ИКАО - минимум в авиации — минимальные значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости, при которых возможно выполнение взлетов, посадок и полетов по маршруту. Минимум устанавливается раздельно для аэродрома, для типа воздушного судна, видов авиационных работ и для пилотов.

Для аэродрома минимум может устанавливаться раздельно для разных взлетно-посадочных полос и для разных схем захода на посадку. При принятии решения на вылет, полете по маршруту, выполнении захода на посадку и в других случаях одновременно должны удовлетворяться все перечисленные минимумы.

Наивысшей категорией является III С, когда допускается посадка при любых условиях видимости без ограничений (вплоть до «ноль на ноль», то есть полного отсутствия видимости по горизонтали и вертикали).

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