АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- В Душанбе в отеле Hyatt Regency Госкоминвест Таджикистана и StartupStan проводят Центрально-Азиатский Startup Ecosystem Summit. Начало в 9:00.
- На сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Айни состоится премьера оперы Верди «Травиата». Начало в 17:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 НОЯБРЯ
1666 – Проведено первое в истории переливание крови.
2001 - Американские военные высадились в Таджикистане. В столичном аэропорту совершил посадку военно-транспортный самолет «Геркулес», доставивший специалистов минобороны США.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 НОЯБРЯ
1847-1931 года – родился композитор, музыкант и певец Содирхон Бобошарифов.
1973 года – родилась журналист Роза Шапошник.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшой дождь, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем -4+1.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах дождь (выше 2500м снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -3+2, днем 4-9 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.
Хатлон. “Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ (чандрасонаӣ)
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