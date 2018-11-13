В столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси в прошлую субботу прошел фестиваль плова "Оши палав", где помимо 400 установленных казанов с более 10 разновидностями плова, также был приготовлен плов весом в одну тонну.

Самый большой плов был назван в честь столицы – «Душанбе». Его в огромном казане готовили в течение восьми часов семь поваров, которые, таким образом, поставили своеобразный таджикский рекорд.

"Готовили мы его с 12 часов ночи. На плов ушло 250 кг риса, 350 кг моркови, 200 кг мяса, 40 литров льняного масла, 50 литров подсолнечного масла, 1 кг молотого перца, 1 кг зиры, 5 кг изюма, а также 1 кг барбариса", - рассказал "АП" главный повар Бахром Рахмонов.

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