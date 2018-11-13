В Душанбе прошло второе заседание поддержки развития партнёрства бизнеса с профессиональным образованием и обучением.
Рынок требует инвестиций в навыки
9 ноября, по проекту ЕС «Техническая помощь Министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей системы НПОО», в Душанбе состоялась вторая встреча с бизнес-сообществом, в которой обсуждались вопросы развития партнёрства бизнеса с системой начального профессионального образования, и обучения (НПОО) Таджикистана. Мероприятие прошло под девизом „Инвестирование в навыки - стимулирование участия работодателей в Профессиональном образовании и обучении“, с целью обсуждения механизмов сотрудничества с бизнес-сообществом для повышения уровня профессионализма руководящих кадров, преподавателей спец дисциплин, и мастеров производственного обучения НПОО.
В заседании приняли участие представители Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Комитета профсоюза работников образования и науки, Объединении работодателей и Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса Таджикистана.
Нозим Сидиков, заместитель начальника управления НПОО МТМЗН, подчеркнул, что системе НПОО нужно ознакомится с передовым опытом по сотрудничеству с работодателями, и учитывая опыт стран ЕС, нужно разработать план по внедрению механизмов дальнейшего сотрудничество частного сектора с системой НПОО, что будет гарантировать качественную подготовку специалистов согласно требованиям рынка труда.
Руководитель проекта Галя Божанова рассказала о значении программы инвестирования в навыки учащихся, будущих работников, и стимулирования работодателей для участия в профессиональном образовании и обучении. «Одна встреча по этой теме была проведена в марте, - сообщила она. - Я приглашаю работодателей наряду с учреждениями начального профессионального образования, и обучения активно участвовать во всех уровнях развития НПОО в Таджикистане».
Старший не ключевой эксперт по правовой поддержке Крассимир Дечев, презентовал финансовые стимулы для привлечения работодателей в профессиональное образование и обучение.
Он рассказал о путях к интерактивному и взаимодополняющему партнерству между учреждениями ПОО и компаниями. «Уровень развития, а также размер и численность частного сектора, определяют соответствующую роль государственного и неправительственного секторов в ПОО, - отметил докладчик. – В странах со слабым частным сектором, правительству необходимо играть сильную роль финансирования в профессиональное обучение. С другой стороны, в странах с крупным промышленным сектором частный сектор может играть более активную роль, в которой может быть еще больше внедрен подход, ориентированный на спрос». По словам Дечева, обучение, проводимое под руководством предприятия должно повысить эффективность и актуальность ПОО, а также скорость его реагирования на требования рынка. В современном мире технология, и рабочая среда меняются настолько быстро, что долгосрочный спрос не всегда четко предсказуем. Поэтому, правительству необходимо обозначить долгосрочную перспективу развития национальных квалифицированных кадров, уделяя особое внимание переносимым навыкам, которые повышают и равное отношение к работникам.
Чтобы работодатели были заинтересованы участвовать в поставке услуг для НПОО, или в обучении своего персонала, в мировой практике применяются финансовые стимулы. Однако, часто стимулы недостаточные для содействия инвестициям в обучение для частных лиц и предприятий. Среди причин, по которым предприятия неохотно вкладывают в обучение, Крассимир Дечев назвал режим зарплаты, нехватка информации о рынках труда и обучении. Кроме того, еще одним недостатком, является принятия решений рыночными силами, которые не обеспечивают справедливость. Некоторые группы, такие как рано отпавшие со школ учащиеся, работники неформального сектора, сельского хозяйства и безработные, часто остаются вне структур образования и занятости. По мнению докладчика, сегодня государство должно переходить от непосредственного предоставления услуг, к созданию условий для обучения посредством финансовых стимулов. Разделение ролей и обязанностей между государством и частным сектором, зависит от того, насколько государство готово делегировать свои полномочия в качестве основного поставщика образования, и обучения частному сектору, и в какой степени частный сектор готов взять на себя эту роль. Вовлечение частного сектора в эту сферу, укрепляет возможности работодателей и работников для более эффективного участия в управлении ПОО.
Далее докладчик привел примеры схем финансовых стимулов в странах ЕС, например, налоговые льготы и преференции, кредиты, отсрочки платежа и т.д. Налоговые льготы для обучения способствуют инвестициям предприятий в человеческий капитал. Налоговые льготы для наставничества, применяемые, например, в Австрии и ряду других стран Евросоюза, содействуют трудоустройству и обучению учеников на базе предприятий. Дечев привел примеры стран ЕС, где применяются налоговые стимулы для расходов на образование и обучение, предоставляемые физическим лицам, например, сокращение расходов на обучение в качестве налогооблагаемых расходов, стипендии. Кредиты на подоходный налог на расходы для обучения в вузах, освобождение о подоходном налоге на заработную плату для проходящих обучения, и другие налоговые льготы на обучение.
Как заинтересовать работодателя?
Вторая часть встречи была посвящена сотрудничеству с внешними заинтересованными сторонами, сотрудничеству с другими поставщиками услуг образования, и обучения. Принципы, которые могут содействовать высокопрофессиональному ученичеству в Таджикистане, есть четкая и последовательная правовая основа, позволяющая реализацию эффективных программ ученичества, и гарантирующая взаимные права и обязанности партнёров. В числе других принципов докладчик назвал такие принципы, как структурированный непрерывный диалог между всеми партнерами, усиление роли социальных партнеров, внедрение механизмов устойчивого сотрудничества между учреждениями ПОО и компаниями, разделение затрат и прибыли для взаимовыгодного сотрудничества компаний, поставщиков ПОО и учащихся.
Многие компании, и особенно МСП, неохотно вкладывают средства в учеников, поскольку считают, что выгоды не компенсируют издержки. Действительно, инвестиции достаточно велики для многих компаний, и они также страдают от так называемого «браконьерства» квалифицированных рабочих. Однако, чистые выгоды можно увидеть в долгосрочной перспективе, например, материальные и инфраструктурные издержки, зарплата для мастеров-наставников и учеников, может быть компенсирована, компания имеет возможность предложить трудовой договор наиболее способным людям и т.д.
Дечев рассказал о принципах обеспечения качества при обучении без отрыва от производства и на базе ученичества. В их числе докладчик рассказал о принципах предоставления четкой основы для обеспечения качества ученичества на уровне системы поставщика и компании, обеспечивающей систематическую обратную связь, обеспечение того, чтобы содержание программ ПОО реагировало на меняющиеся потребности навыков в компаниях и в обществе. Поддержку непрерывного профессионального развития мастеров внутри компании, и улучшение условий их работы. Также внедрение необходимых стимулов, чтобы сделать эту профессию более привлекательной.
Выступление Дечева вызвало большой интерес у участников заседания, и по этой теме они высказали свои мнения.
Нужны стимулы для подготовки кадров
Заведующий отделом охраны труда и защиты прав профсоюза сотрудников образования и наук, Мухаммад Курбонов, отметил, что в Таджикистане иные условия чем в ЕС. Уровень безработицы высок. Найти рабочее место для специалистов проблема номер один. Слабые условия для обучения и повышения квалификации кадров со стороны работодателей. „Я поговорил со многими работодателями на эту тему, они говорят, что, если подготовишь высококвалифицированного специалиста, из-за маленькой зарплаты на родине они выезжают на трудовую миграцию. Получается, готовим специалистов для других стран. А у кого есть возможность обучаться за свой счет, учатся в зарубежных вузах, и после получения диплома остаются работать там же. Налоговые стимулы, наподобие представленных в странах ЕС, в нашей стране почти невозможны, так как это должно согласовать со системой налогообложения нашей республики. Нужно учесть и демографическую ситуацию, год за годом прибавляется молодежь, для работодателя легко найти работника. На место одного уволенного найдется десять-пятнадцать претендентов. У работодателя нет стимула подготовить кадры, поэтому он незаинтересован. На эту тему нужно провести глубокое исследование».
Представитель НАМСБ Насиба Аминова, отметила, что частный сектор в Таджикистане не стимулирован для улучшения качества своих работников. Вопрос ученичества решается частными предприятиями прямо на рабочем месте, и за их обучение они не получают никакие льготы и стимулы. Они не обращаются в профессиональные учебные заведения, которые готовят кадры. У нас нет вечерних школ, в которых молодые люди могли бы учиться, и получить качественное среднее профессиональное образование.
По итогам заседания участники выразили мнение, что работу в направлении сотрудничества между секторами экономики и системой НПОО нужно продолжить в рамках реализации проекта. Напомним, что основная цель проекта заключается в оказании поддержки развитию современной, и жизнеспособной системы непрерывного профессионального развития (НПР) для инженерно-педагогических кадров сектора НПОО, лучше отвечающей потребностям преподавателей, и учитывающей положительный национальный, и региональный опыт. Проект финансируется ЕС, и реализуется консорциумом во главе с немецкой консалтинговой компанией ГОПА. Проектная деятельность осуществляется в Таджикистане по всей стране, охватывая всю систему начального профессионального образования, и обучения взрослых под подчинением МТМЗН.
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