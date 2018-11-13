Сотрудник Отряда милиции особого назначения МВД Таджикистана погиб в аварии в центре Восейского района Хатлонской области сегодня ночью: в машину, в которой он ехал, врезался грузовик.
В результате ДТП погиб не только сотрудник ОМОН МВД, но и гражданское лицо, вместе с ним ехавшее в автомашине "Опель", сообщили "АП" в пресс-службе МВД Таджикистана.
Третий пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.
Их имена в МВД не сообщили.
"ЧП произошло примерно в час ночи вблизи рынка «Султони Кабир» Восейского района, на трассе Куляб – Душанбе автомашина Opel, где ехал сотрудник ОМОН МВД, столкнулась с грузовиком "Дулан".
"В результате от полученных травм на месте происшествия погибли двое пассажиров, один из которых - сотрудник ОМОН. Другой пассажир с травмами доставлен в больницу",- сообщили в МВД.
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