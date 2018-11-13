Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана опроверг предоставленную сегодня «АП» информацию о том, что никакого теракта у комендатуры 201-й российской военной базы в Душанбе не планировалось.

Сегодня утром начальник пресс-службы ГКНБ Дильшод Абдурахимов сообщил по телефону «АП»: «Мы официально опровергаем информацию о том, что была, якобы, задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна. Никого мы не задерживали, и теракт такой не готовился».

Между тем, спустя время он сообщил по телефону «АП»: «На то время у пресс-службы не было такой информации. Сейчас мы знаем, что такой инцидент был».

Однако Абдурахимов не смог уточнить, когда именно произошло задержание группы, которая намеревалась взорвать комендатуру 201-й РВБ и российскую школу в Душанбе, как писали СМИ. Неизвестно и то, когда они собирались это сделать.

Ранее Радио Озоди сообщало, что задержанные были сторонниками «Исламского государства», их было 12 человек, и возглавлял группу некий Сухроб, житель города Вахдат.

Между тем, сегодня утром в 201-й РВБ «АП» сообщили, что военнослужащие базы несут службу согласно распорядку дня, никакого усиления пропускного режима на базе нет и о том, что на базе, якобы, готовился теракт, здесь не слышали.

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