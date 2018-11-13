Дорожную карту по интеграции платежных систем «Мир» и «Корти Милли» подписали Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбонк» и платежная система «Мир». Договор о взаимодействии этих платежных систем был заключен 12 ноября.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев и председатель правления ГСБ РТ «Амонатбонк» (Оператор НПС «Корти Милли») Рухулло Хакимзода, сообщили «АП» в пресс-службе «Амонатбонка».

«Национальные платежные системы России и Таджикистана - «Мир» и «Корти Милли» - договорились обеспечить взаимное обслуживание своих карт в инфраструктурах банков-участников. Сотрудничество национальных платежных систем России и Таджикистана будет способствовать усилению межстрановых связей, а также укреплению национальных платежных инструментов и национальных валют двух стран» - отметили в «Амонатбонке».

На данный момент создана совместная рабочая группа по организационному и технологическому взаимодействию, в которую вошли эксперты обеих платежных систем. Работы по интеграции платежных систем «Мир» и «Корти Милли» планируется завершить до конца 2019 года.

Рухулло Хакимзода и Владимир Комлев фото пресс-службы ГСБ РТ "Амонатбонк"

В настоящее время межсистемное взаимодействие реализовано между платежными системами «Мир» (Российская Федерация) и «АрКа» (Армения).

Кроме того, до конца 2019 года планируется завершить работы по организации межсистемного взаимодействия с платежными системами «БЕЛКАРТ» (Беларусь) и «UzCard» (Узбекистан).

«Мы высоко оцениваем оказываемую Российской Федерацией поддержку социально-экономического курса правительства Таджикистана, направленного на сохранение макроэкономической стабильности, ускорение структурных реформ и активизацию регионального сотрудничества», - сказал Рухулло Хакимзода:

Он выразил признательность АО «НСПК» за готовность к активному сотрудничеству.

«Обеспечение своевременного и качественного обслуживания держателей карт наших систем на территории наших стран и на территории стран партнеров системы «Мир» позволит исключить зависимость от мировых платежных систем и потенциально исключить субъективные преграды», - подчеркнул глава «Амонатбонка».

Владимир Комлев отметил, что возможность расплачиваться национальными платежными картами на территории сопредельных дружественных государств – это еще один важный шаг не только к удобству для граждан, но и к продвижению расчетов в национальных валютах, и развитию взаимовыгодного экономического партнерства между Россией и Таджикистаном.

«У платежной системы «Мир» есть технологические разработки, и мы с удовольствием делимся ими с партнерами, которые могут их использовать без дополнительных усилий со своей стороны. Для нас также очень важно, что, несмотря на создание единого розничного платежного пространства на территории наших государств, каждая платежная система – «Мир», АрКа, Белкарт, «Корти Милли» – сохраняет свою независимость, свою самостоятельность и уникальность», - добавил Владимир Комлев.

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