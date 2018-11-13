Завершился конкурс самых ярких и креативных фотографий, сделанных на фоне конструкции «I love Bokhtar». Обладатели трех призовых мест получили от организатора – компании «МегаФон Таджикистан» – смартфоны и SIM-карты.
Арт-объект «I love Bokhtar» был подарен городу компанией «МегаФон Таджикистан» в 2018 году и за короткий срок успел превратиться в одну из любимых городских достопримечательностей. Возле него назначаются свидания и деловые встречи, здесь делают сэлфи туристы и сами горожане. Оператор новых возможностей решил наградить самых креативных авторов фотографий, сделанных на фоне арт-объекта, объявив в октябре специальный конкурс.
За 22 дня участники успели сделать самые разные фотографии возле знака «I love Bokhtar». По итогам выбраны три лучшие работы – их авторы получили в подарок от компании «МегаФон Таджикистан» смартфоны и SIM-карты. Они подключены на тариф «Включайся! Говори», оплаченный на месяц вперед. В этом пакете – 450 минут звонков по республике, 1 Гб интернет-трафика и безлимитный доступ к мессенджерам Viber и WhatsApp.
«Мы считаем, что подарок должен быть не только приятным, но и полезным. А услуги связи – то, без чего житель большого современного города просто не может обойтись. Уверен, победители нашего фотоконкурса сделают на улицах Бохтара еще много кадров, чтобы поделиться ими в интернете или рассказать по телефону близким о том, каким красивым стал наш город», – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.
Победителем фотоконкурса стала Ганджина САЙРАКОВА – ей оператор вручил смартфон Xiaomi Redmi S2. Второе и третье места заняли Джахонгир ГАНИЕВ и Манучехр КАМОЛОВ, которые получили в подарок Samsung Galaxy J2 Prime.
«Рада, что моё фото признали одним из самых креативных. Но установить такой арт-объект – тоже необычная идея. Так люди действительно гораздо быстрее привыкнут к новому названию нашего города. Спасибо компании «МегаФон Таджикистан» за достопримечательность – и, конечно, за приз. Целый месяц буду серфить в интернете бесплатно!» – делится эмоциями победитель конкурса Ганджина Сайракова.
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