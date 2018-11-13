О природе суицида, свекровках и невестках, и почему в Таджикистане несмотря на борьбу с самоубийствами нет центров помощи, куда можно обратиться человеку в кризисной ситуации, «АП» рассказал Даврон Мухамадиев, доктор медицинских наук.

В СССР самоубийств «не было»

Проблема самоубийств выходит далеко за рамки традиционных представлений о психиатрии, распространенных в нашем обществе.

Человек совершал самоубийства всегда, и тысячи лет назад, и сейчас. Не зря, практически во всех религиях, и во всех священных текстах, в частности, в исламе и христианстве, четко закреплены положения о запрете самоубийства, как тяжкого греха.

Если посмотреть на советский период, как в целом в СССР, так и в Таджикистане, самоубийства ассоциировались исключительно с наличием психических заболеваний: шизофрении, органических заболеваний головного мозга, то есть с чисто медицинскими причинами.

Если вы возьмете учебник психиатрии советского периода, то там найдете такую фразу: «Социальных предпосылок для самоубийств в Советском союзе нет». В советский период исследования самоубийств в Союзе были фактически запрещены, и, в первую очередь, по идеологическим мотивам, а единичные научные работы, выполненные в этот период, обосновывали исключительную связь между конкретной психической патологией и самоубийствами.

По данным Госкомстата Республики Таджикистан, в период с 1980 по 1991 годы число самоубийств варьировалось от 3,8 до 6,9 на 100 тысяч населения. Это при населении Таджикистана в 1989 году в 5.1 млн. человек.

Научные исследования в тот период были серьезно ограничены, более того, все работы содержались под грифом «Для служебного пользования» или «Секретно», и не были доступны широкой общественности. Таким образом, наша отечественная психиатрия в сфере изучения суицидов серьезно отстала.

Ситуация несколько изменилась в 80-х годах, так в 1981 году в Москве был создан Всесоюзный суицидологический центр, а в Таджикистане при ЦК КПСС в 1985 году открыта рабочая группа по изучению причин и мотивов самосожжений среди женщин. Тогда впервые в открытой печати стали появляться небольшие статьи, но они тоже носили ограниченный характер.

Распад СССР и начавшаяся в Таджикистане гражданская война расставили иные приоритеты - наш народ страдал от стрессов войны. Несмотря на это, именно в тот период, в конце 1992 года, академик Минходж Гулямов, основоположник таджикской психиатрии, хорошо осознавая чрезвычайную актуальность проблемы, поручил мне, молодому аспиранту, всерьез заняться ей.

Так появилась первая, и на сегодняшний день единственная не только в республике, но и на пространстве СНГ, работа, посвященная комплексному анализу социально-демографических, клинических и этнических характеристик женщин-таджичек, совершивших самоубийства путем самосожжения.

Хотя работа была выполнена и успешно защищена в 1998 году, к великому сожалению все выводы и рекомендации сейчас, спустя ровно 20 лет, сохранили свою тревожную актуальность.

Так почему же таджикские женщины идут на суицид?

Опираясь на данные моей диссертации, основанные на широком многолетнем материале (1980-1993 гг), я могу говорить о следующих причинах: в более чем 45% случаев самоубийства путем самосожжения были совершены замужними женщинами, проживавшими в браке менее 3 лет, и проживавшие вместе со свекровью и родственниками мужа.

Суициды среди женщин, проживавших отдельно от родителей, только с мужем, встречались лишь в 10% случаев. То есть в качестве одного из факторов риска, который, к сожалению, актуален и сейчас, можно указать отношения свекрови и невестки.

Среди незамужних чаще всего встречались суициды в результате конфликтов с родителями, причем по внешне незначительным поводам: родители не пустили на день рождения к подружке или не купили новое платье ко дню рождения.

Другим немаловажным фактором риска является место проживания суицидентки. Достоверно низкий уровень суицидов встречался среди жителей крупных городов и отдаленных сел, и был высоким среди женщин, проживавших в селах, близко расположенных к столице, либо к крупным областным центрам.

В психологическом плане, жители города жили более открытой, социально-активной жизнью, а жители отдаленных сел, традиционным национальным укладом. То есть, и в том, и другом случае наблюдалась психологическая удовлетворенность.

А вот в случае с близлежащими сёлами, налицо было формирование реакций протеста между более современным образом жизни в городе и традиционным укладом на селе, и с его запретами: «Нельзя встречаться с парнем, люди осудят», «Нельзя выходить на работу из села в город, что соседи скажут» и т. д.

Немаловажное значение имеет и уровень образования, и наши наблюдения показали, такую этническую особенность - чем выше уровень образования, тем ниже риск суицида. Например, в Японии, где существует строгий культ образования, зачастую встречаются случаи самоубийств среди студентов университетов из-за неудачно сданной сессии. Таковы их культурные традиции и ценности.

Среди же обследованных нами суициденток, большинство имело либо неполное среднее образование (36%), либо начальное (22%), что, несомненно, влияло на ограниченный интеллектуальный уровень суициденток, их способность адекватно анализировать сложившуюся конфликтную ситуацию в семье, и найти приемлемое решение.

Возраст суициденток также имеет важное значение, так как большинство женщин, совершивших суцицид были в возрасте 19-24 лет, то есть кончали с жизнью в молодом, цветущем возрасте.

…а не к психологу?

Я не зря выше очень детально описал исторический контекст проблемы. К сожалению как раньше, так и сейчас люди, испытывающие проблемы с психическим здоровьем и нуждающиеся в специализированной помощи боятся, стесняются обращаться к психологам, психиатрам.

До сих пор существует устойчивый стереотип: «Девона шуд, чинни хона рафт» («С ума сошла, пошла в психушку»), а представьте, если молодую девушку увидят на приеме у специалиста, так её и замуж могут завтра не взять как неполноценную.

Это глубокое заблуждение, серьезно препятствующее профилактике и предотвращению суицидов.

Теперь о другой стороне проблемы, а есть ли у нас в республике службы, куда можно обратиться человеку в кризисной ситуации? Где найти этих психологов в самой острой фазе конфликта и кризиса? Знает ли обычный гражданин номера телефонов этих служб?

Еще в конце 80-х, и начале 90-х годов прошлого века, мой учитель и наставник Минходж Гулямов сформировал сеть центров психического здоровья, не психиатрических больниц, а именно центров психического здоровья, расположенных отдельно от психиатрических учреждений, и призваных оказывать помощь лицам, в серьезных стрессовых ситуациях. Существуют ли такие центры по всей республике сейчас, не могу сказать, но именно данная концепция является, и по сей день, наиболее современной.

Зачастую можно услышать, что это дело психиатров. Не соглашусь. В настоящее время кафедра психиатрии ТГМУ под руководством профессора Н.М.Шароповой делает много в данной сфере, но работа с населением, это все же задача широкой общественности.

Первым звеном профилактики суицидов должен быть «телефон доверия», который должен быть везде доступен.

Возможно ли это в настоящее время для нашей республики, особенно в отдаленных селах? Телефон экстренных служб: 911, 112, и т.д., где должны работать опытные, профессионально подготовленные психологи, которые благодаря грамотной беседе с человеком в кризисе, сможет убедить его или её в ненужности суицида.

Важно помнить, что суицид совершается импульсивно, на фоне постоянно накапливающегося стресса и конфликтной ситуации, когда какое-то на первый взгляд незначительное событие может стать поводом для суицида.

У нас в Таджикистане пока нет культуры обращения к психологам. Для наших женщин роль психолога играют соседки, подруги, с которыми можно душевно поговорить, и в какой-то мере снять напряжение. Тут важно, если соседка или подруга высказывает мысли о самоубийствах, ей нужно предложить обратиться в кризисные центры.

В настоящее время такие центры, правда, есть в единичных количествах и организованы они силами общественных объединений.

Важна роль общественных институтов, духовенства, комитета по делам женщин, молодежных структур, телевидения и прессы, которые должны формировать доброжелательный фон, аккуратно искоренять устоявшиеся негативные традиции и устои.

Важно повышать уровень образования девушек, обеспечивать их социально-активной работой, например, вовлекать в деятельность центров женщин, где они смогут активно развиваться, причем вместе со своими свекровями.

Это лишь примеры, но необходима серьезная национальная программа. Ведь сколько теряет республика от потерь после суицидов?

Всемирная Организация здравоохранения использует такой показатель, как индекс в результате ущерба по числу непрожитых лет. Так, если среди лиц, совершивших суицид в основном женщины 19-24 лет, а средняя продолжительность жизни в стране 68-70 лет, то потери составляют 46-49 лет. Об этом нужно серьезно задуматься.

По данным Комитета по делам женщин и семьи, в 2017 году в Таджикистане 497 женщин свели счеты со своей жизнью, в 2016 году эта цифра составляла 596 человек.

И почему это происходит демонстративно в последнее время?

Так называемые «демонстративно-шантажные попытки суицида» встречались всегда. Просто их чаще видно, и они становятся предметом внимания прессы.

Как правило, человек совершает такую попытку как призыв к помощи, и для привлечения внимания к своей проблеме. Большинство женщин совершивших такую попытку и оставшихся в живых, но с сильными увечьями, отмечали, что они не ставили целью лишить себя жизни, а хотели только напугать объект давления (свекровь, муж, родители) и близкое окружение.

Здесь также важно иметь в виду, что любая информация о самоубийствах в прессе, соседнем селе, и т.д., у лица с риском суицида откладывается в глубинах подсознания, и дает о себе знать в момент стресса.

Поэтому, освещение тематики суицида в прессе должно быть очень аккуратным, важно правильно расставлять акценты, не заострять внимание на способах суицидов, не давать подробных «инструкций».

Более того, пресса должна уделять особое внимание формированию соответствующего фона, формировать среди молодежи атмосферу ценности к жизни, к семейным отношениям.

И ещё раз повторюсь, нам необходим комплексный подход, специальная государственная программа, и новые, современные, серьезные научные исследования, которые, к сожалению, не проводились давно, поэтому у нас сегодня есть лишь разрозненные данные, статьи в прессе, и небольшие опросы населения. Данная программа, составленная с учетом всех мировых достижений, и анализа сегодняшней ситуации с суицидами в республике, позволят коренным образом улучшить ситуацию и сохранить наше население молодым и здоровым.

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