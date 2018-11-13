15 ноября 1946 года Совет министров Таджикской ССР утвердил текст и музыку государственного гимна советской республики.

Текст к гимну Советского Таджикистана был написан Абулькасимом Лахути, а музыка - Сулейманом Юдаковым. Впервые гимн был исполнен по республиканскому радио.

Первоначальный текст, написанный Лахути в соавторстве с журналистом Габриэлем Эль-Регистаном (он же вместе с Сергеем Михалковым написал текст гимна Советского Союза в в 1943 году, и в 1944 году он был утвержден, - прим. ред.), был одобрен и звучал так:

Чу дасти рус мадад намуд,

бародарии халқи совет устувор шуд,

ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.

Гузаштаҳои пурифтихори мо

ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо

Мустақил давлати тоҷикон барқарор шуд.



Ба ҳоли таб даруни шаб

Садои раъди давъати Ленин ба мо расид

Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид

Саодати ҷовидон дар ин замин

Дар ин замон ба мо расид аз(и) Сталин аз(и) Сталин

Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.



Ба расми мо, зи насли мо

Касе намедихад амон бо хасми беҳаё.

Аз иттиҳоди совети намешавад ҷудо

Ягонагиро ба худ сипар кунем,

Ба душманон ҳамеша мо зафар кунем зафар кунем,

Зинда бод мулки мо, насли мо, иттиҳоди мо.

***

Руси рука на все века

В семью могучую слила советский весь народ.

Над нами новая судьба в лучах зари встаёт.

Мы древней доблестью вновь сердца зажгли,

Повсюду слава гремит родной земли, родной земли.

В государстве таджикском таджик воле гимн поёт.



Под игом тьмы томились мы.

Но грянул громом благодатным Ленина призыв,

Багряной молнией сверкнуло знамя, тьму пронзив.

Счастливый день, вольный труд, стальную мощь

Несёт нам Сталин родной, любимый вождь, любимый вождь.

Как отец, нас растил он, в трудах, в битвах закалив.



Велим сынам, подобно нам,

Рукою грозною разить бесчестный вражий строй

И верность вечную хранить семье своей большой.

Единство стало щитом нам боевым.

Во всех сраженьях врагов мы победим, мы победим.

Век живи, милый край, век живи, наш Союз родной!

(Поэтический перевод. Цитируется по изданию: А. Лахути «Избранное». Москва, ГИХЛ, 1949).

С 1946 по 1977 год гимн Таджикской ССР исполнялся в первоначальной версии, включавшей упоминание о Сталине.

Сталина исключить

С 1977 года по 1994 год гимн Таджикской ССР исполнялся уже в новой редакции: в тексте были исключены упоминания о Сталине и добавлены слова о партии и коммунизме:

Чу дасти рус мадад намуд,

бародарии халқи совет устувор шуд,

ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.

Гузаштаҳои пурифтихори мо

ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо

Мустақил давлати тоҷикон барқарор шуд.



Ба ҳоли таб даруни шаб

Садои раъди давлати Ленин фаро расид

Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид

Саодати ҷовидон дар ин замин

Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин

Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.



Шиори мо диҳад садо:

Баробарӣ, бародарӣ миёни халқи мо.

Зи хонадони мо касе намешавад ҷудо,

Ягонагиро ба худ сипар кунем

Ба сӯи фатҳи коммунизм сафар кунем, сафар кунем,

Зинда бод мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо.

Суруди милли

Гимн независимого Таджикистана был утвержден 7 сентября 1994 года.

Автором его текста является Народный поэт Таджикистана Гулназар Келди.

Музыку гимна оставили прежней - композитора Сулеймана Юдакова.

"В советские годы всегда говорили, что самая красивая музыка у гимна Таджикистана. И я при написании текста ориентировался на композицию именно Юдакова. Автор прежнего гимна устод Лахути писал о партии, советском народе, Ленине. Но после распада Советского Союза не осталось ни партии, ни ее идеологии. Тогда я решил, что текст не должен выражать интересы какой-то группы, партии, религии и личности. Я предоставил на объявленный конкурс четыре или пять вариантов. Пять или шесть предложил устод Лоик Шерали. В конкурсе также участвовала поэтесса Гулрухсор. Всего, по моим данным, было предложено 114 произведений. Два из моих текстов были признаны лучшими. Третья премия была присуждена устоду Лоику Шерали", - вспоминает автор главной песни Таджикистана.

Сегодня каждый гражданин страны обязан знать этот текст наизусть:

Диёри арҷманди мо,

Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,

Саодати ту, давлати ту бегазанд бод

Зи дурии замонаҳо расидаем

Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем

Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!

Барои ному нанги мо

Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ,

Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонаӣ,

Хазон намерасад ба навбаҳори ту,

Ки мазраи Вафо бувад канори ту, Канори ту

Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!

Ту модари ягонаӣ,

Бақои ту бувад бақои хонадони мо,

Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо,

Зи ту саодати абад насиби мост,

Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост,

Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!

***

Наша любимая страна,

Мы рады видеть твою гордость.

Пусть твое счастье и благополучие будет всегда.

Мы шли к этому дню с древних времен,

Мы стоим под твоим флагом.

Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан!

Ты символ надежды наших предков

Наша честь и достоинство,

Ты вечный мир для сыновей твоих,

Твоя весна никогда не закончится,

Мы по-прежнему верны тебе.

Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан!

Ты мать для всех нас,

Твое будущее это наше будущее,

Твой смысл, смысл нашей души и тела,

Ты всегда даешь нам счастье,

Благодаря тебе, мы любим мир!

Да здравствует моя Родина, мой свободный Таджикистан!

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