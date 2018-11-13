В результате автомобильного наезда погибли два человека в районе Абдурахмони Джоми, сообщает пресс-служба МВД.

Водитель автомашины Opel Vectra 12 ноября, во время движения на дороге Явон-Джоми, не справился с управлением авто и сбил двух пешеходов. В результате 57-летний Махмадулло Cиддиков и 36-летний Мирзоали Файзуллоев скончались в местной больнице от полученных травм.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, отмечает пресс-служба.

По официальным данным, в 2017-2018 годах на дорогах страны зарегистрированы почти 2300 случаев ДТП, в результате которых погиб 721 человек, 2370 человек получили ранения различной степени и стали инвалидами.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus