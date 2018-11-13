Таджикский боец Шараф Давлатмуродов одержал победу нокаутом на состоявшемся в Москве турнире АСВ по смешанным боям: он победил Умара Янковского нокаутом во втором раунде.
В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACB 90. На этих соревнованиях зрители увидели многих известных бойцов ММА - Расула Мирзаева, Эдуарда Вартаняна, Юсуфа Раисова и других.
Любители смешанных боев Таджикистана смогли наблюдать за боем своего соотечественника Шарафа Давлатмуродова по российскому телеканалу «Боец».
26-летний Шараф, известный в бойцовском мире по прозвищу «Волкодав», провел всего 15 боев, одержав в них 12 побед. На этот раз ему противостоял опытный казахский файтер Умар Янковский.
Давлатмуродов с первых секунд поединка шел в атаку и в ближнем бою мощными ударами колена выбил своего соперника из строя, а затем добавив несколько ударов, победил техническим нокаутом.
ACB (Absolute Championship Berkut) - российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут».
Организация АСВ, проводящая бои по смешанным единоборствам, на сегодняшний день считается одной из лучших в мире. АСВ проводил турниры на территории России, Польши, Шотландии, а с 2016 года – в США, странах Европы и в Таджикистане.
Отметим, что турнир АСВ проводился в Душанбе трижды. Впервые в своей истории АСВ совместно с Национальной таджикской промоутерской компанией «Dorob Fight» провела в столице Таджикистана турнир по смешанным боям в декабре 2015 года.
Нашу страну на этих соревнованиях представляли бойцы Артур Одилбеков, Диловар Давлатов, Файзи Тобатов, Фирдавс Назаров и Муборакшо Муборакшоев.
Таджикские спортсмены в упорной схватке боролись с бойцами России и Украины, и в результате одержали 4 победы (1 проигрыш в пользу России).
После годичного перерыва, в марте 2017 года в столице Таджикистана прошел очередной, 55-й турнир бойцовской организации АСВ, а в августе прошлого года в Душанбе состоялся международный турнир по смешанным боям АСВ 68 Young Eagles (Молодые орлы).
На этот турнир приехали многие известные личности ММА. Главным рефери соревнований был человек, который попал в мир смешанных боев с самого начала зарождения этого вида спорта и который является одним из лучших рефери MMA в мире - Херб Дин. Также в турнире приняли участие один из самых популярных комментаторов Брайан Лесли и экс-чемпион UFC Фрэнк Мир. Вел бойцовский вечер известный российский ринг-анонсер Александр Загорский.
Впервые в Душанбе, у себя на родине, выступил тогда и Шараф Давлатмуродов, провевший до этого 11 боев на чужой территории.
После первого неудачного выступления на родине, боец признался, что допустил ошибки и проиграл бой россиянину Мухамеду Берхамову:
- Это впервые, когда я возглавлял кард у себя на Родине, и меня это немного подавляло. Потому что обычно я всегда дрался «на чужой территории». Это был первый раз, когда я дрался у себя дома. Мне не понравилось моё эмоциональное состояние. В бою с я, пропустив удар, начал лететь вперёд. Сам нарывался на его атаки. Не контролировал эмоции. Обычно я более взвешенно работаю во время боя.
Однако перед вторым боем боец поменял тактику.
- Я понял, что мои эмоции и переживания должны оставаться за клеткой. И разницы нет, дерусь я дома, или где-то ещё. Так что в этом компоненте для меня сейчас нет никакого волнения, - рассказал Давлатмуродов накануне своего второго боя в августе прошлого года. Тогда в поединке с бойцом из Литвы Миндаугасом Верзбицкасом он сумел сломить сопротивление сильного соперника и во втором раунде удушающим приёмом одержал победу.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
КДАМ маълумоташро доир ба амали террористӣ дар пойгоҳи 201-ум рад кард
Ҳамгироии низомҳои миллии пардохти Тоҷикистону Русия
Ҳалокати 2 кас бар асари садамаи нақлиёт дар ҷануб
КДАМ: Дар пойгоҳи 201-ум амали террористӣ тарҳрезӣ нашуда буд
Шаҳрдории пойтахт намои зоҳирии таксиҳоро якхела дидан мехоҳад
Ҳушдорҳои бенатиҷаи нерӯгоҳи Сангтӯда-1 ба "Барқи тоҷик"
Бонки байналмилалии Тоҷикистон дафтари кории нав боз кард
Душанбеву Остонаро хатсайри мустақим мепайвандад
Акнун тоҷикистониён бе виза 90 рӯз дар Туркия монда метавонанд
Чӣ гуна метавон аз Тоҷикистон ба Русия бо автобуси «Asian Express» сафар кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста