Победа на кинофестивале Imagine This Women’s International Film Festival позволит Анисе продвигать фильм «Плач танбура» на рынке США, а также дает право на официальное дистрибьютерство.

С 9 по 11 ноября в Нью-Йорке прошел международный кинофестиваль Imagine This Women’s International Film Festival, в конкурсной программе которого участвовала короткометражка «Плач танбура» молодого таджикского режиссера Анисы Сабири.

Помимо фильма Анисы, в конкурсе учувствовали работы еще 20 режиссеров.

Кинофестиваль является ежегодным. Он ориентирован на поддержку женщин кинематографистов во всем мире. В составе жюри конкурса были продюсеры, критики и режиссеры из США. Конкурсная программа проходила по нескольким номинациям: лучший короткометражный фильм, лучшая операторская работа, лучшая режиссура, лучший фильм в жанре комедия, лучший документальный фильм, лучшая анимация, лучший ситком.

Аниса рассказывает, что на показе ее фильма зал был полный.

- Критики отметили, что в киноязыке нашего фильма ощущается влияние итальянского неореализма, а также очень естественное актерское исполнение. Хотя в фильме снимались маленькие дети – от 5 до 12 лет. Они сказали, что совсем не ощутили того, что это были не профессиональные актеры.

По ее словам, критики высоко отметили и музыку композитора Толибхона Шахиди, звучавшую в фильме, и операторскую работу. В частности, световое решение и палитру, уточняет Аниса.

Ну а зрители остались под впечатлением от того, что «Плач танбура» был снят в Таджикистане, да еще и с таким маленьким бюджетом. По признанию Анисы, на сьемки фильма было затрачено около 30 тысяч долларов.

Сразу после фестиваля в Нью-Йорке Аниса отправится на кинофестиваль в Лондон, учрежденный Анджелиной Джоли. Также в ноябре «Плач танбура» примет участие в международном фестивале в Риме, Баку, Санкт-Петербурге и Измире.

На все эти фестивали Анису пригласили, а значит, фильм прошел сложный конкурсный отбор. Молодой таджикский режиссер считает это уже победой, хоть и небольшой. В общей сложности за три месяца Аниса получила приглашение от 14 международных фестивалей.

Напомним, что национальная премьера состоится 8 декабря в Душанбе. После фильм выйдет в прокат в кинотеатре «Кайхон».

- Первый раз в истории таджикского кино короткометражный фильм выйдет в прокат. Это сложно сделать даже за рубежом, потому что короткий метр непросто вставить в сетку программы, - объясняет Аниса. – Мы рады поделиться своим фильмом с отечественным зрителем не только разовым просмотром, но и дать возможность выбрать для него любой удобный день, чтобы посмотреть «Плач танбура» в качественном кинотеатре.

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