Стань членом дружной семьи «Азия-Плюс»!  Нам требуются: 

1. Заместитель директора Службы продаж

Нам нужен креативный человек, обладающий знанием рынка, опытом работы в рекламе и желанием зарабатывать больше – для компании и для себя! В нашей дружной команде надо будет включать свой мозг, креатив и драйв. Ты должен уметь создавать привлекательные коммерческие предложения, придумывать интересные ивенты и сногсшибательные рекламные кампании по продвижению идей, товаров и услуг наших многочисленных клиентов. 

Если это все тебя заинтересовало, то бери свой позитив и креатив и скорее давай к нам. Творческая атмосфера и высокая зарплата уже ждут тебя!

Обязанности:

  • Разработка коммерческих предложений, планирование и проведение рекламных кампаний и ивентов, подготовка презентаций;
  • Развитие клиентской базы (ведение имеющихся клиентов и активный поиск новых);
  • Ведение переговоров, заключение договоров, выстраивание долгосрочных партнёрских отношений.

Требования:

  • Опыт работы в маркетинге и рекламе, в интернет-маркетинге, опыт активных продаж, опыт привлечения новых клиентов;
  • Опытный пользователь ПК - MS Office, Интернет (умение работы с графическими редакторами - это плюс!);
  • Личные качества: инициативность, системность мышления, ответственность, доброжелательность, коммуникабельность.

 

2. Рекламные менеджеры

Обязанности:

  • Полный цикл прямых продаж: от активного поиска клиентов, холодных звонков и до заключения контрактов.
  • Ведение, расширение и обновление клиентской базы. Наличие собственной клиентской базы – преимущество.
  • Подготовка, адаптация и проведение презентаций для клиентов.
  • Составление коммерческих предложений.
  • Ведение соответствующей отчетности и документооборота.

Требования:

  • Опыт активных продаж приветствуется.
  • Навыки ведения переговоров.
  • Хорошие знания MS Office.
  • Желание зарабатывать в продажах.
  • Целеустремленность и высокая самоотдача в работе.
  • Умение работать в команде.

Условия:

  • Работа в крупной стабильной компании над высоконагруженными и востребованными проектами, возможность развиваться и расти профессионально;
  • Оформление по ТК РТ, пятидневная рабочая неделя, полный рабочий 8-часовой день;
  • Зарплата по итогам собеседования

Ждем ваши резюме на адрес: office@asiaplus.tj. В теме письма необходимо указать “Вакансия”