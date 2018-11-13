Столичная администрация объявляет открытый конкурс для отечественных и иностранных физических и юридических лиц на разработку проекта внешнего вида столичных такси.
Конкурс проводится в целях упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, и для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта, сообщается на официальном сайте мэрии Душанбе.
Конкурс будет проходить в течение месяца, его итоги подведут 15 декабря.
Как отмечается в сообщении, главному финансовому управлению города Душанбе на проведение конкурса поручено выделить 5 тыс. сомони из свободных средств бюджета города.
Транспортному отделу исполнительного аппарата председателя города Душанбе в сотрудничестве с министерством транспорта РТ, отделом ГАИ УМВД РТ в городе Душанбе и Техническим университетом имени академика Осими поручается принять меры для привлечения лучших проектов по новому внешнему виду душанбинских такси.
Между тем, в информации не уточняется, будет ли изменен внешний вид такси, которые работают под брендом тех или иных служб такси.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus