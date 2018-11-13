Ровно девять лет назад руководство Сангтудинской ГЭС-1 впервые официально предупредило таджикские власти о возможном прекращении работы из-за неспособности «Барки точик» оплатить за вырабатываемую станцией электроэнергию. Станция тогда не встала, и работает до настоящего момента, а проблема всё еще актуальна.

О проблемах с оплатой со стороны «Барки точик» получаемой от Сангтудинской ГЭС-1 электроэнергии впервые заговорили еще в начале 2009 года, спустя год после запуска первого гидроагрегата станции. Это затрудняло дальнейшие строительные работы на станции.

В середине 2009 года ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» даже добивалась взыскать с «Барки точик» долги за полученную электроэнергию в судебном порядке.

13 ноября 2009 года руководство Сангтудинской ГЭС-1 направило письмо на имя премьер-министра Таджикистана Акила Акилова с предупреждением о возможном прекращении выработки электроэнергии с 1 декабря в случае непогашения многомиллионной задолженности.

К началу декабря того года общая задолженность таджикского энергохолдинга перед станцией уже составила 42 млн сомони (около $10 млн по тогдашнему курсу).

После этого стороны вроде договорились, был составлен и согласован график постепенного погашения задолженности. Однако размер задолженностей не сокращался, а наоборот, увеличивался год за годом.

Согласно данным пресс-службы «Сангтудинской ГЭС-1», на начало октября 2018 года таджикский энергохолдинг задолжал компании 1 млрд. 29 млн. сомони ($110 млн.). Размер долга в течение девяти месяцев этого года вырос почти на 234 млн. сомони (около $25 млн.).

Зажатая в рамках станция

Единственным покупателем электроэнергии Сангтуды-1 является «Барки точик», которому с даты пуска первого агрегата гидроузла было поставлено более 20,1 млрд. кВт/ч электроэнергии на общую сумму свыше 2,8 млрд. сомони.

Энергохолдинг смог оплатить только около 63% полученной электроэнергии.

При этом станция не может функционировать на полую мощность из-за неспособности «Барки точик» продавать производимую энергию. К примеру, установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт, однако станция фактически работает в настоящее время на мощности 236 МВт.

Энергохолдинг ежегодно принимает от этой станции до 2,1 млрд кВт/ч электроэнергии, хотя в соответствии с договором купли-продажи годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,7 млн кВт/ч.

Руководство Сангтудинской ГЭС-1 в прошлом году даже заявило о намерениях по экспорту электроэнергии в обход «Барки точик».

Однако в энергохолдинге тогда отметили, что данный вопрос может быть рассмотрен только после возобновления параллельной работы энергосистемы Таджикистана с ОЭС Центральной Азии.

В чем проблема?

Вырабатываемую электроэнергию Сангтуда-1 поставляет «Барки точик» по цене 2,4 американского цента за каждый киловатт-час. Такая стоимость, по словам руководства таджикского энергохолдинга, является основной причиной образования перед станцией долга, так как средний тариф на электроэнергию в стране составляет чуть более 2 центов.

Производимая этой станцией энергия в летнем периоде экспортируется энергохолдингом в Афганистан по стоимости более 4 центов за каждый киловатт.

Однако существующие линии электропередачи ограничивают объем поставок в эту соседнюю страну. А других таких выгодных внешних рынков сбыта электроэнергии пока не существует.

В результате, станция летом вынуждена осуществлять холостой сброс воды в больших объемах.

В зимнем же периоде, отмечают в «Барки точик», получая от Сангтудиснкой ГЭС-1 электроэнергию по более высокой стоимости, холдинг вынужден продавать ее потребителям по сравнительно низкой стоимости.

«Это приводит к образованию задолженности и, следовательно, к ухудшению финансового положения компании», - подчеркивают в энергохолдинге.

Совместное таджикско-российское дитя

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является совместным таджикско-российским предприятием, в котором доля России составляет 75% минус 1 акция, а доля Таджикистана - 25% плюс 1 акция.

Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в январе 2008 года. Церемония торжественного пуска гидроэлектростанции состоялась 31 июля 2009 года. В ней приняли участие президенты России Дмитрий Медведев и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Сангтудинская ГЭС-1, установленной мощностью 670 МВт, является пятой ступенью Вахшского каскада ГЭС и входит в тройку крупнейших ГЭС Таджикистана наряду с Нурекской (3000 МВт) и Байпазинской ГЭС (600 МВт).

Станция расположена в Дангаринском районе Хатлонской области Республики Таджикистан, в 110 км к югу от столицы республики — Душанбе.

Данная станция обеспечивает 10% совокупной выработки электроэнергии в республике.

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