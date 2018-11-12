11 ноября 2018 года в китайском городе Дунфан состоялась официальная церемония закрытия Ассамблеи представителей молодежи стран ШОС.

"Тепло ваших горячих сердец сделало эти три дня незабываемыми, наполненными радостью встреч и мгновениями счастья. Яркие события и незабываемые впечатления, новые знакомства и позитивные эмоции - все это сопровождало каждого из вас в этом уютном и сказочном месте", — обращаясь к участникам Ассамблеи, сказал Генсекретарь ШОС Рашид Алимов.

Алимов также отметил, что «самое важное, что все это время вы посвятили обсуждению самых острых проблем современности, совместно искали ответы на вызовы времени. Именно поэтому к вам были обращены слова государственных деятелей, высоких представителей ООН, дипломатов; за ходом ваших мыслей внимательно наблюдали журналисты».

Как заметил Генсекретарь ШОС, «в ходе состоявшихся мероприятий были жаркие споры, оживленные дискуссии. Отрадно, что при этом вы продемонстрировали новаторский подход, нестандартный взгляд, творческое отношение к делу, научились слушать, слышать и прислушиваться друг к другу», — добавил он. «С удовлетворением хочу отметить, что Вам удалось создать здесь особую атмосферу дружбы и взаимопонимания, единства и сотворчества. Радует, что Флаг ШОС в надежных руках», — подчеркнул Р.Алимов.

«Ассамблея наглядно продемонстрировала, что молодежное движение ШОС не знает границ, не признает разделительных линий и нацелено на укрепление дружбы и сотрудничества, на вклад в совместное развитие государств-членов ШОС»,- заявил Генеральный секретарь ШОС.

Р.Алимов выразил глубокую признательность МИД Китая, Молодежному совету ШОС и Молодежной лиги при Секретариате ШОС. Особая благодарность была выражена руководству города Дунфан и секретарю партийного комитета города Тье Гану за оказанную помощь и содействие, Президенту инвестиционной компании «Дунфан Лихуа» госпоже Гао Цзи за теплоту приема и гостеприимство.

В ходе церемонии закрытия Ассамблеи состоялось чествование участников конференции «Модель ШОС», награждение победителей интерактивной игры «Лидер XXI века», а также спортивных соревнований и творческих конкурсов. Почетными знаками и памятными подарками были отмечены все активные участники Ассамблеи представителей молодежи стран ШОС.

По завершении награждений Генеральный секретарь ШОС заявил: «Считаю важным подчеркнуть: вы все — победители, каждый из вас — настоящий лидер, а все вместе, вы — представители передовой молодежи государств-членов ШОС, объединенные общими целями, общими ценностями, устремленные в совместное будущее».

Р.Алимов выразил удовлетворение тем, что в период проведения Ассамблеи царила особая атмосфера искренности, теплоты и открытости, созданная совместными усилиями.

«Можно смело сказать, что в это время в Дунфане по-настоящему поселился и торжествовал «шанхайский дух», — подчеркнул Генсекретарь ШОС и обратился к участникам Ассамблеи: «Возьмите его с собой в свои родные места, в студенческие аудитории, молодежные коллективы… Поделитесь «шанхайским духом» и впечатлениями об Ассамблее со своими сверстниками в социальных сетях. И самое важное: высоко и гордо несите знамя молодежного движения ШОС, олицетворяющего справедливость и равноправие, взаимное уважение, дружбу и сотрудничество входящих в организацию стран и народов», — резюмировал Р.Алимов.

Ассамблея представителей молодежи стран ШОС под лозунгом «Молодёжь ШОС против терроризма и экстремизма» прошла в г. Дунфан (провинция Хайнань, КНР) 8-12 ноября 2018 года и стала массовым молодежным мероприятием, объединившим представителей молодежи стран «семьи ШОС». Проведение Ассамблеи было организовано в рамках практической реализации Совместного обращение глав государств-членов ШОС к молодежи, принятого на саммите Организации в Циндао 10 июня 2018 года.