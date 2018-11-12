АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Гиссаре пройдут заключительные матчи квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в группе «А». Встречаются: Китайский Тайбэй – Филиппины (начало в 13.00), Таджикистан – Сингапур (начало матчей в 13:00 и 16:00).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 НОЯБРЯ

1932 – В Таджикистане открылась астрономическая обсерватория.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 НОЯБРЯ

1896 года – родился народный комиссар внутренних дел Таджикской АССР (1924- 1926 гг.) Абдулло Ярмухамедов.

1964 – Родилась Народная поэтесса Таджикистана Фарзона.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшой дождь, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах дождь (выше 2500м снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -3+2, днем 4-9 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.