В субботу в Душанбе состоялось грандиозное культурно-гастрономическое мероприятие – фестиваль плова, о котором будут еще долго вспоминать. Жаль, что не только как о новом республиканском рекорде, которым можно гордиться стране, но и как о позорном поведении жителей, которое напомнило зомби-апокалипсис в лучших традициях Голливуда.
На фестивале было приготовлено более 10 тысяч килограммов плова. Подъезжая к месту мероприятия в 7 утра, я за версту услышала вкусный запах зирбака, который, судя по всему, свел с ума жителей 46-го микрорайона.
Главный казан вместил в себя тонну знакового для таджиков блюда, что, по словам одного из семи поваров, готовивших его, должно было насытить желудки 60 тысяч человек.
Кроме этого, на территории парка Фирдавси, где, собственно, и проходило мероприятие, ошпазы со всей республики приготовили еще 400 разновидностей плова. Голодным точно не должен был уйти никто.
Организаторы фестиваля сообщали, что мероприятие проводится в год туризма, чтобы каждый путешественник, находящийся в этот день в столице Таджикистана, мог в одном месте попробовать десятки рецептов таджикского плова со всех регионов страны, а потом рассказать у себя на Родине, как вкусно, богато и хорошо в нашей солнечной республике.
И действительно, начался фестиваль очень хорошо: красочное выступление музыкантов и актеров, семь красивых ошпазов в единой поварской форме с большими кавгирами торжественно снимали плов, приготовленных в огромном казане, для первых лиц и почетных гостей мероприятия, средства массовой информации ловили каждый кадр на свои фотоаппараты и камеры.
А в это время представители силовых структур сдерживали за кардонами толпу собравшихся местных жителей с тазиками, большими тарелками и другими емкостями, которые они принесли с собой на фестиваль, чтобы положить заветный плов. Все тянули руки, а потом началась страшная давка. Матери пришли туда с маленькими детьми, которых с легкостью могли затоптать.
Наполнив тазики, люди садились тут же рядом на траву и начинали есть. Увидев в моих руках камеру, милиционер обратился ко мне: «Снимите всех их, пусть увидят со стороны, как позорят нашу страну».
Но я уже не снимала, не хотела показывать на весь мир это жалкое зрелище. Ведь задумка хукумата города была хорошей, похвальной. Во всем мире проводятся такие мероприятия, повышающие репутацию страны.
Позже милицейские кардоны вокруг главного казана были сняты. Тут-то и началась катастрофа. Голодная толпа людей набросилась на казан. Люди ели прямо из него, залазили в него чуть ли не в полный рост. Остальные снимали все это на телефоны и выкладывали в социальные сети.
Вот, кстати, одно из выложенных видео, которое было распространено в Фейсбуке.
Помню, несколько лет назад в Душанбе тоже проводился фестиваль еды в ботаническом саду «Ирам», организованный посольствами и диппредставительствами в Таджикистане. В каждом лотке тогда продавались национальные блюда того или иного государства. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов захотело сделать свою акцию благотворительной, и свою еду они раздавали бесплатно. Так вот тогда возле них тоже случилась давка: люди тоже вели себя безобразно.
Вывод напрашивается один, хоть и печальный. Массовые, гастрономические гуляния - не то, чем мы можем гордиться. За пол тарелки плова и куска мяса люди забывают об элементарной культуре поведения. И, судя по всему, скоро будет издан еще один запрет.
А рада я только тому, что хотя бы никто не погиб в этом празднике чревоугодия.
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Душанбинец 2
Все это скотство по одной простой причине. Бесплатно. Сделали бы платно, такой стаи бандерлогов не было бы.
Класс-но2
Все верно, правильная статья. Но все же услышать запах невозможно автор. Хотя я не совсем знаю Ваши анатомические оссобенности.
Тагай2
В Худжанде бы такое не произошло! Учитесь культуре у худжандцев!
Фарух 3
Только я заметил, насколько красива автор (((
Алишер3
Я думаю не стоит так осуждать с высока. Тоже мне собрались люди "высшего общества", короли и королевы мира... К сожалению эти люди часть нашего народа, в основном дети и подростки, которыми кстати никто не занимается.
Никто не знает как они жили, как воспитывались, в каких условиях
Уважаемый автор, посмотрел бы как бы Вы повели себя,если бы родились не в Душанбе, а где-нибудь в Джуйбодоме так для примера, где по 5-8 детей в семье, когда ваши родители еле еле сводили концы с концами.
Сытый голодного не поймёт.
Азаз3
Да, этика конечно нужна но не надо забывать что мы нищая страна и люди постоянно не доедают. Если в столице люди себя так повели то в других городах республики - разорвали бы друг друга!
Мы же арийцы))
Рустам3
Совет горе-чиновникам!
Не изобретая велосипеда учитесь у наших близких и родных соседей.
Бывал на «Фестивале масленицы» в Москве. Центр Москвы и не только, на многих пешеходных улочках, как Арбат, и даже перекрытых проездах проходит Масленица. Это надо видеть! Палатки, в которых культурные люди могут культурно купить и отведать разнообразные блины с медом, вареньем, сметаной, творогом и тп. Всё очень цивильно и гигиенично - столики, одноразовая посуда, урны для мусора…
Ну поскольку, мы вдруг оказались отброшены очень далеко от европейской цивилизации и слишком близко к нашим «южным соседям», то и будем жить среди диких, голодных и слабоумных ……
Масленица в Москве 2016 программа мероприятий
http://art-assorty.ru/10696-maslenica-v-moskve-2016.html
Масленица 2017 в Москве - программа, мероприятия, где будет проходить
https://www.kramola.info/vesti/novosti/maslenica-2017-v-moskve-programma...
МАСЛЕНИЦА В МОСКВЕ 2018: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, КУДА СХОДИТЬ НА МАСЛЕНИЦУ?
http://vesnabliny.ru/maslenitsa-v-gorodah-rossii/maslenitsa-v-moskve-201...
Душанбе3
Блокируйте интернет; чтоб у нас этого никто не видел
Abdurahman 3
Нечего сказать!
Bermuda4
Организаторы фестиваля сообщали, что мероприятие проводится в год туризма, чтобы каждый путешественник, находящийся в этот день в столице Таджикистана, мог в одном месте попробовать десятки рецептов таджикского плова со всех регионов страны, а потом рассказать у себя на Родине, как вкусно, богато и хорошо в нашей солнечной республике)))
Дега бги4
А ещё помнится когда было негласные указания на местах типа местниора даф кадан даркор, в результате хама местнио рафтан ина ино омадан. Им не у кого элементарной этики учиться. А дальше ещё лучше будет. Самих себя не обманываете товарищи чиновники, а спуститесь на землю.
Дега бги4
Это сегодняшние реалии. Уже по моему удивляться удивительно.
Фарход Рахматов4
В столице впервые плов кушают?
Mir4
Толпа она и в Америке толпа темболее молодые и это общество Мы.... Ни все как вы тут собравшиеся умные милые понятливые. Ничего тут такого! Это организаторы виноваты во всем.
Азаз Mir3
Организаторы виноваты в том что люди ведут себя как скоты?
Хуршед5
Ну и что кепками ели, вы скажите спасибо, что они не ели футболками
Сытый Боцман5
Салом всем!!Ну это наш ментолитет и культура так називаемое а насамом деле можно было проконтролировать все и раздат детские дома или дом присторелых или же в район Рудаки больнице и.т.п местах ((
Давид5
Просто понаехавшие с какие то аулов люди впервые видят такое) Я вот до сих пор не понимаю властей города Душанбе! Почему не могут сделать так,чтобы не каждый мог попасть в Душанбе!! Надо в срочном порядке вести Регистрацию и жестко проконтролировать,а то так не может продолжаться!! Я родился и вырос в Душанбе и мне обидно становится,когда такой контингент людей в моем городе( Надеюсь мэрия города предпримут какие то меры!
Anchor5
И писать ничего не хочется после увиденного просто стыдно становиться. А это видео увидят и в других странах. Что они подумают. Просто ужас.
Хучанди 5
Да, статья очень даже кстати, помню в прошлом году и позапрошлом у нас в Худжанде у парка Камоли Хучанди тоже был фестиваль плова, но такого не припомню, все вели себя очень прилично, как и подобает культурному городу. А Душанбе в последнее время совсем не радует!
Давид Хучанди 5
Потому что,все приезжие! Душанбинцы не такие!( и это грустно,когда из за них все думаю ю,что Душанбинцы не культурные(
Зафарчон5
А вообще - то это и есть нынешнее положение страны. Все по возможности воруют пока есть.
Зафарчон5
Арийцы ))) Где же этот националист пусть сморить на своих арийцев.
Mir Зафарчон4
Толпа она и в Америке толпа темболее молодые и это общество Мы.... Ни все как вы тут собравшиеся умные милые понятливые. Ничего тут такого! Это организаторы виноваты во всем.
Ашаван6
Одни молодые ребята,школьники,студенты......некоторые плов видят раз в месяц.....разве не так!? Нечего их осуждать! Просто есть хотят! Организация никакая.....
Рустам6
Лицо современного жителя Душанбе!
Видео смотреть обязательно! Это в тему назвать Душанбе культурной столицей мира ……. Быдло есть быдло! Сделали бы вход платным - зомби полезли бы через забор! Вспомните поломанных динозавров в обновленном Парке им. Айни. Позорище организаторам Фестиваля, пожрали перед камерами и ушли вместе с ментами отмечать День полиционеров.
Android6
В этом районе где находиться парк Фирдавси живут в основном приезжие с кишлаков. Какой бы крутой парк им не строили они ничего не смогут поделать со своей культурой.
Душанбе6
добро пожаловать в Таджикистан! поэтому такие мероприятия почти обречены на провал и в общем городское население города не посещает мероприятия подобного типа. Потому что, все уже знают о "высокой" культуре приезжих
Hoksor6
Narod vsegda teryaet svoe dostoinstvo uchuyav khalyavu.
Vot russkie tozhe ne isklyuchenie - https://www.youtube.com/watch?v=Obrs39wtY3g
Hurshed Hoksor3
Как будто чужое свинство оправдывает свое собственное
Критик7
Было бы лучше если бы раздавали плов почти бесплатно, а не бесплатно. Установили бы, 2-3 сомони за порцию или за какую-то определенную массу, и такого точно не было бы. И все были бы довольны.
прунч7
.....более 10 тысяч килограмм.........
Саодат,
1 килограмм.
10тысяч килограммОВ!!!!
Напишите и повесьте в редакции, где-нибудь на видном месте.
chappy прунч6
Если верить Аванесову и Зализняку, то фoрма "килoграмм" нормативна при числах и является так называемой счетной формой - отдельный падеж). Так что все было корректно. Не стоит вычитывать статьи на предмет ошибок - вы же не редактор и не корректор.
Asia-Plus прунч7
Спасибо, исправили, повесим)
Jimmy7
Ne tolko v Tajikistane pochti v lyuboi drugoi strane tozhe samoe budet na halavnuyu edu. Po video vidno chto organizatori ne do konca vse prokontrolirovali. Tam bi hotyabi 2 menta bilo bi takogo ne bilo.
Хуршед Jimmy5
Там была милиция, их ударили яблоками из далека и они оттуда убежали)
Индираганди Jimmy7
Много уважаемый Jimmy, такое только может быть у нас. Такие фестивали бывают почти везде (хотя они разные) но там народ держит себя. Это просто не правильное поведение людей и причем тут наша милиция? Неужели наш народ всегда кто то должен учить, за руку держать и говорить это делай это не делай?
Зафарчон Индираганди5
Судья по поведению да. Ну вот оставили страну таким и что происходит? Воруют все как сможет.
Гражданин Индираганди6
Ндааа это ппц товарищи !! хорошо друг друга кусать там не начали... а то началась бы пандемия !!! поэтому на такие мероприятия лучше не ходить, а спокойненько дома самому приготовить плов и отобедать в кругу семьи!
Хуршед Гражданин 5
Повара сразу убегали от-туда, чтобы их не сожрали
Jimmy Индираганди6
Dorogaya IndiraGandi posmotrite eto video
https://youtu.be/Obrs39wtY3g