В субботу в Душанбе состоялось грандиозное культурно-гастрономическое мероприятие – фестиваль плова, о котором будут еще долго вспоминать. Жаль, что не только как о новом республиканском рекорде, которым можно гордиться стране, но и как о позорном поведении жителей, которое напомнило зомби-апокалипсис в лучших традициях Голливуда.

На фестивале было приготовлено более 10 тысяч килограммов плова. Подъезжая к месту мероприятия в 7 утра, я за версту услышала вкусный запах зирбака, который, судя по всему, свел с ума жителей 46-го микрорайона.

Главный казан вместил в себя тонну знакового для таджиков блюда, что, по словам одного из семи поваров, готовивших его, должно было насытить желудки 60 тысяч человек.

Кроме этого, на территории парка Фирдавси, где, собственно, и проходило мероприятие, ошпазы со всей республики приготовили еще 400 разновидностей плова. Голодным точно не должен был уйти никто.

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Организаторы фестиваля сообщали, что мероприятие проводится в год туризма, чтобы каждый путешественник, находящийся в этот день в столице Таджикистана, мог в одном месте попробовать десятки рецептов таджикского плова со всех регионов страны, а потом рассказать у себя на Родине, как вкусно, богато и хорошо в нашей солнечной республике.

И действительно, начался фестиваль очень хорошо: красочное выступление музыкантов и актеров, семь красивых ошпазов в единой поварской форме с большими кавгирами торжественно снимали плов, приготовленных в огромном казане, для первых лиц и почетных гостей мероприятия, средства массовой информации ловили каждый кадр на свои фотоаппараты и камеры.

А в это время представители силовых структур сдерживали за кардонами толпу собравшихся местных жителей с тазиками, большими тарелками и другими емкостями, которые они принесли с собой на фестиваль, чтобы положить заветный плов. Все тянули руки, а потом началась страшная давка. Матери пришли туда с маленькими детьми, которых с легкостью могли затоптать.

Наполнив тазики, люди садились тут же рядом на траву и начинали есть. Увидев в моих руках камеру, милиционер обратился ко мне: «Снимите всех их, пусть увидят со стороны, как позорят нашу страну».

Но я уже не снимала, не хотела показывать на весь мир это жалкое зрелище. Ведь задумка хукумата города была хорошей, похвальной. Во всем мире проводятся такие мероприятия, повышающие репутацию страны.

Позже милицейские кардоны вокруг главного казана были сняты. Тут-то и началась катастрофа. Голодная толпа людей набросилась на казан. Люди ели прямо из него, залазили в него чуть ли не в полный рост. Остальные снимали все это на телефоны и выкладывали в социальные сети.

Вот, кстати, одно из выложенных видео, которое было распространено в Фейсбуке.

Помню, несколько лет назад в Душанбе тоже проводился фестиваль еды в ботаническом саду «Ирам», организованный посольствами и диппредставительствами в Таджикистане. В каждом лотке тогда продавались национальные блюда того или иного государства. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов захотело сделать свою акцию благотворительной, и свою еду они раздавали бесплатно. Так вот тогда возле них тоже случилась давка: люди тоже вели себя безобразно.

Вывод напрашивается один, хоть и печальный. Массовые, гастрономические гуляния - не то, чем мы можем гордиться. За пол тарелки плова и куска мяса люди забывают об элементарной культуре поведения. И, судя по всему, скоро будет издан еще один запрет.

А рада я только тому, что хотя бы никто не погиб в этом празднике чревоугодия.

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