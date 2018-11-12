Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев 16 ноября приедет в Таджикистан и лично будет наблюдать за пуском первого агрегата гиганта таджикской гидроэнергетики - Рогунской ГЭС.

Член правительства Узбекистана прибывает на стройплощадку Рогунской ГЭС по приглашению правительства Таджикистана, сообщил "АП" источник в правительстве Таджикистана.

Таджикистан направил приглашения для участия в церемонии пуска первого агрегата Рогунской ГЭС в адрес правительств Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана.

Ранее сообщалось, что на церемонию пуска первого агрегата Рогунской ГЭС приглашены представители сопредельных государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран, прессы, в том числе около 30 ведущих иностранных СМИ.

Строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию 16 ноября, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

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