При бунте в Худжандской колонии строгого режима в ночь на 8 ноября погибли два сотрудника – начальник отдела по воспитательной части Мирсаид Кадыров и охранник колонии Эхсон Ёкубов.

О смерти своего мужа - 42-летнего Мирсаида Кадырова «АП» сообщила его супруга – Диловара Кадырова.

«7 ноября был день рождения его мамы – первого директора ТВ «Сугд» Мухаббат Мирсаидовой. Утром он ушёл на работу, а поздно вечером случилось несчастье... Его тело привезли утром 8 ноября коллеги, почему-то уже с морга, со вскрытием», - рассказала убитая горем женщина.

Диловара Кадырова сообщила, что ей стали известны подробности последних минут жизни ее супруга.

«Группа осужденных напала на сотрудников колонии, во время нападения мой муж оборонялся, он дрался, но не выпускал их, а эти сволочи убили его, затем убили зверски второго сотрудника – 27 летнего охранника Эхсона Ёкубова, и только после начали избивать остальных сотрудников колонии», - рассказала она.

По ее словам, Мирсаид - майор милиции, ранее работал в ОВД и УВД Худжанда, а в последние годы в ИТК 3/3. У погибшего сотрудника колонии – двое сыновей: Джонибек студент третьего курса ТГУ, а Санджар недавно поступил в Московский энергетический институт.

Мирсаид Кадыров с семьей Фото предоставлено Диловарой Кадыровой

Между тем, о том, что произошло вечером 7 ноября в колонии строгого режима номер №3/3 в Худжанде, до сих пор ничего не известно. Минюст, МВД никак не комментируют ЧП.

А тем временем, по данным достоверного источника «АП» в правоохранительных органах Согда, в результате бунта погибли два сотрудника колонии, а еще шестеро сотрудников правоохранительных органов с ранениями находятся сегодня в больнице Худжанда.

Источник также сообщил, что при бунте было убито 30 заключенных.

Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября.



В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, которым удалось подавить бунт. Сообщалось, что бунтовщики были вооружены холодным оружием, однако, позже появилась информация, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

По одной из версий, бунт в колонии Худжанда дело рук заключенных-экстремистов, осужденных за соответствующие статьи. За эту версию, кстати, может говорить заявление «Исламского государства», которое было сделано вечером 8 ноября. Его распространили платформы, связанные с ИГ. В этом заявлении говорится, что устроившие бунт в таджикской тюрьме заключенные, якобы, были сторонниками группировки.

Официальной версии произошедшего не озвучено до сих пор.

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