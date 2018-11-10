В Душанбе в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси сегодня прошел фестиваль плова "Оши палав", на котором был поставлен своеобразный рекорд: в одном казане было приготовлено тысяча кг плова. Плов-рекордсмен готовили с ночи семь поваров-ошпазов, а утром его раздали всем желающим.

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Помимо основного казана, в парке было установлено еще 400 казанов, меньшего объема.

Свое поварское искусство на фестивале продемонстрировали 200 ошпазов из столицы, по 50 поваров из Хатлона и Согда, по 15 - из Турсунзаде и Гассара, 30 - из района Рудаки и один ошпаз из Вахдата.

В целом на фестивале было приготовлено более десяти тысяч килограммов плова.

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