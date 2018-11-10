Генеральный прокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод, который находится с рабочей поездкой в Соединенных Штатах Америки, встретился вчера в Вашингтоне с заместителем министра юстиции США Брюсом Шварцем.

В ходе встречи, как сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана, были обсуждены вопросы двустороннего правового сотрудничества между Генеральной прокуратурой Таджикистана и Министерством юстиции США, укрепление сотрудничества по борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков.

Брюс Шварц выразил благодарность таджикской стороне за тесное сотрудничество в расследовании террористических актов.

Между тем, благодарность Таджикистану за сотрудничество в расследовании убийства туристов в Дангаре выразило и Федеральное Бюро расследований.

Директор ФБР Кристофер Рэй на встрече с Рахмоном Юсуфом выразил благодарность таджикской стороне за сотрудничество в деле расследования террористической атаки на туристов 29 июля текущего года, в результате которой погибли, в том числе, граждане США.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в совместной борьбе с транснациональной преступностью, международным терроризмом и экстремизмом, сообщает пресс-центр генпрокуратуры Таджикистана.

Вчера генпрокурор посетил Верховный суд США, и ознакомился с историей, деятельностью и передовыми методами судебной системы Соединённых Штатов, включая проведение судебных процедур, осуществление правосудия, применение законодательства.

Напомним, 29 июля на группу иностранных велотуристов был совершён наезд на территории джамоата Себистон Дангаринского района. В результате погибли четверо туристов: двое граждан США, один гражданин Голландии и один Швейцарии. Ещё два туриста получили ранения. Гражданин Франции, отставший от группы, не пострадал.

В настоящее время в Верховном суде страны продолжается процесс над Хусейном Абдусамадовым, который руководил группой, напавшей на велотуристов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus