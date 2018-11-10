В китайском городе Дунфан 9 ноября состоялась церемония открытия первой ассамблеи представителей молодежи стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Она проходит под девизом "Молодежь ШОС против терроризма и экстремизма".

Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы современности, в том числе противостояние терроризму, экстремизму и обеспечение безопасности на пространстве ШОС, сообщает ТАСС.

"Сегодня знаменательный день - открывается новая страница в истории ШОС, - сказал на церемонии открытия генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. - Объединенные духом дружбы и стремлением внести свой вклад в совместное развитие государств - членов ШОС, вы, представители молодого поколения, собрались в городе Дунфан, чтобы подтвердить свою твердую приверженность "шанхайскому духу". Алимов также отметил, что в современном мире молодое поколение сталкивается с большим количеством угроз, среди которых "терроризм, экстремизм, нестабильность мировой экономики, а также обострение социальных проблем". Тем не менее, по словам генсека, "молодежь смело идет навстречу новым вызовам и угрозам, демонстрирует новаторский подход, активно выдвигает свежие идеи, направленные на улучшение жизни общества".

"Первая молодежная ассамблея Шанхайской организации сотрудничества дает возможность ее участникам быть замеченными, - сказал Алимов. - Мы создаем площадку для проявления таланта, чтобы люди научились четко формулировать свои мысли, точно формировать идеи и уметь продвигать их среди своих сверстников". "Это прекрасная платформа, чтобы проявились новые политические лидеры, дипломаты и те, кто будет нести знамя Шанхайской организации сотрудничества в будущее", - заявил генсек.

Глобальный масштаб ассамблеи

Свое обращение участникам ассамблеи направили представители высшего руководства стран семьи ШОС, а также сотрудники международных организаций. Среди них чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов, заместитель генерального секретаря ООН, глава управления ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков, специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Наталья Герман, министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков и другие.

Видео обращение Специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Н.Герман с сайта rus.sectsco.org

Многие из них в том числе подчеркнули важность проведения мероприятия в знак ответа на совместное обращение глав государств Шанхайской организации сотрудничества к молодежи, принятое на саммите ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) 9-10 июня текущего года.

"Лидеры ваших стран, "Шанхайской восьмерки", приняли в июне этого года совместное обращение к молодежи, которое стало мощным призывом политических лидеров к молодому поколению - призывом к просвещению, терпимости и сотрудничеству", - сказал Владимир Воронков. "Давайте работать вместе, чтобы использовать динамичную и креативную силу молодых для окончательной победы над мировым злом - терроризмом, чтобы построить безопасное и процветающее будущее для каждого человека", - подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Киргизии заявил, что проведение ассамблеи "свидетельствует о том, что обращение глав государств получило широкий отклик у молодежи". "Лучшие представители молодого поколения собрались в Дунфане для обсуждения их вклада в развитие своих стран, в развитие Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Айдарбеков.

Как сказал Рашид Алимов, подобный уровень внимания со стороны международного сообщества свидетельствует о том, что "ассамблея - не узкий круг представителей молодежи, а глобальное явление".

Видение молодежи

В первый день ассамблеи представители стран семьи Шанхайской организации сотрудничества приняли участие во Второй конференции "Модель ШОС". В течение пяти часов напряженных переговоров участники имитированного Совета глав государств (СГГ) из 12 стран - членов и наблюдателей организации представили свое видение на будущее объединения и пришли к общему консенсусу. Делегаты обсудили проблемы в области сепаратизма, терроризма, экстремизма, сетевой безопасности, развития информационных и коммуникационных технологий, а также выступили с рядом перспективных проектов в области углубления сотрудничества на пространстве ШОС.

"Я верю, что проведение конференции внесет свой вклад в будущее развитие организации, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС участница из России Анастасия Еганова. - Многие сомневаются, что молодые люди без опыта могут чего-то достичь. Однако секретариат ШОС верит в молодое поколение, в наши идеи и в то, что мы можем внести свой вклад в развитие объединения".

Девушка также отметила, что "молодежная лига при секретариате ШОС стала для нее семьей". "Я знаю, что мои мысли и идеи будут услышаны другими участниками, и что вместе мы найдем путь к их развитию и реализации", - подчеркнула Еганова.

с сайта rus.sectsco.org

Молодежная ассамблея ШОС

Первая ассамблея представителей молодежи стран ШОС под девизом "Молодежь ШОС против терроризма и экстремизма" проходит в прибрежном городе Дунфан с 9 по 11 ноября при поддержке секретариата ШОС в Пекине, Молодежной лиги при секретариате ШОС, а также правительства города Дунфан. В ней принимают участие более 300 человек, среди которых представители национальных частей Молодежного совета ШОС, Молодежной лиги организации, сотрудники дипломатических миссий и международных организаций.

В ходе ассамблеи состоится ряд конференций, круглых столов и конкурсов, направленных на обмен мнениями по актуальным вопросам на пространстве ШОС. Согласно заверениям организаторов, по итогам мероприятия его участники выступят с совместным заявлением, которое станет ответом на обращение глав государств - членов ШОС к молодежи, принятом на саммите в Циндао.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе организации также принимают участие четыре страны - наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).