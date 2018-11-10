В Душанбе в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси сегодня пройдет фестиваль плова "Оши палав", на котором будет приготовлен самый большой казан плова.

Решение о проведении фестиваля  подписал председатель города Душанбе Рустам Эмомали.

По данным пресс-службы столичной мэрии, для приготовления плова использована 250 кг  риса.

Несколько поваров-ошпазов уже с часу ночи принялись готовить плов в огромном казане, установленном в центре парка.

Открытие фестиваля плова состоится  в 10 часов утра  в парке Фирдавси (бывший парк Дружбы народов).

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