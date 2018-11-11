На втором этаже торгового комплекса JYSK открылась выставка картин молодых художников Таджикистана.

Мы побывали на месте экспозиции и побеседовали с менеджером по маркетингу торгового центра Баргигул Гулаёзовой.

«В выставочных помещениях представлены работы молодых художников в возрасте до 30 лет. Мы планировали давно сделать подобную экспозицию в торговых залах нашего магазина, и решили, что самое подходящее время именно сейчас. Осень для художников особое время, когда можно созерцать, расслабиться» - сообщила она.

Организаторы выставки Asia-Plus

В Таджикистане наблюдается рост популярности изобразительного искусства.

"Наш народ начал воспринимать художников. Культура живописи в Таджикистане уходит корнями в наше далекое прошлое и является характерной частью культуры таджиков. Популярность художественного колледжа последнее 5-6 лет стала крайне высокой. Если раньше молодые люди рвались в юристы и экономисты, то с недавних пор подрастающее поколение обращает особое внимание на самовыражение, и результат этого - появление ярких начинающих художников. Вот такой группе художников мы и помогаем, организовав эту выставку и предоставив площадки в нашем торговом комплексе жудожникам. которые смогли выставить свои картины для обозрения и как предложение для покупки. Для нас очень важна эта социальная ответственность. Мы очень ценим талантливых людей. Так же для нас важно, чтобы эти целеустремленные молодые люди поверили в себя, впервые выставив свои работы на суд зрителей", - сказала она.

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Художница Манижа Абдуллаева, выпускница Художественного колледжа, поразила своим триптихом «Таджикские девушки».

Манижа Абдуллаева и ее девушки Asia-Plus

Помимо молодых участников на выставке представлены работы и именитых художников. Один из них - Азизджон Мирзоев. Возможно, он более известен посетителям социальных сетей, как Джон Азиз. Он знаменит тем, что помимо того, что пишет картины, также является моделью и занимается дизайном.

"Это яркий человек. Его картины, представленные у нас, вызвали бурю эмоций, споров, обсуждений", - отметила Баргигул.

Следующий участник, Дильшод Нигматов, позиционирует свой стиль. Его работы - это элементы таджикской природы, таджикской культуры. "Курпача, арбуз, все наше, близкое нам", - отметила Гулаёзова.

На выставке представлены работы еще одной неординарной художницы - Санан Рахимовой, которую многие знают под псевдоним Оникасем. Ее картины размещены у входа и на них изображен Бэтмэн и Спайдермэн.

"Ее стилистика близка той категории лиц, которые росли именно на этих персонажах. Подростки, которые видят ее работы, издают возглас "Вау!" и сразу делают сэлфи на фоне этих картин. Ведь Спайдермэн в балетной пачке - это конечно для них жесть", - рассказывает менеджер по маркетингу торгового центра JYSK.

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Насиба Каримова - еще одна участница, далеко не новичек в художественном деле. "Она преподает в университете изобразительное искусство. Пишет она более 10 лет. У нее графический стиль. Очень интересная художница. По нежному изображению сразу виден женский почерк. Вообще, любовь к деталям, на мой взгляд, больше присуща женщинам-художницам. Кстати, ее старшая сестра Мехри, так же представила свои работы рядом с картинами сестры. В их произведениях есть что-то общее и, в то же время, в стиле угадывается индивидуальность», - закончила экскурсию Баргигул.

Между тем, все больше посетителей торгового комплекса интересовались работами художников. Небольшой фуршет, организованный в выставочном зале очень оживлял экспозицию и был воспринят посетителями с однозначным одобрением.

Выставка продлится три дня. Ее последний день работы 11 ноября. Спешите видеть и купить!