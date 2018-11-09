Фотолетопись таджикской милиции
09:33, 10 ноябрМуаллиф: Гафур ШЕРМАТОВ, историк
1940 год, г. Душанбе, постовой милиционер объясняет дорогу приехавшим в столицу девушкам.Сурат: Фото из архива автора
Сегодня, в День таджикской милиции, мы решили вам показать, какими они были, милиционеры Таджикистана советского периода.
Душанбе, 15 марта 1925 года, председатель Ревкома ТАССР Нусратулло Махсум провозглашает создание Таджикской АССР. В центре у трибуны в кубанке рядом с ребенком стоит Народный комиссар внутренних дел Таджикской АССР Абдулло Ярмухамедов, слева от него между женщин - начальник Главного управления милиции республики Франц Яковлевич Ижевский.
В подборке использованы фотографии из Государственного Архива РТ и личного архива автора.
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