Сегодня, в День таджикской милиции, мы решили вам показать, какими они были, милиционеры  Таджикистана советского периода.

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В подборке использованы фотографии из Государственного Архива РТ и личного архива автора.

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