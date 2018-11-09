Энергохолдинг «Барки Точик» периодически призывает граждан экономить электроэнергию, вовремя платить за неё, и вместе с тем, жалуются на воровство со стороны, как частных лиц, так и целых предприятий. Также нужно отметить, что электроэнергию у нас и правда, подворовывают.

Это не руководство к действию, это мы просто узнали, какими изобретательными могут быть наши сограждане, когда на оплату дорогостоящего электричества нет денег или желания платить.

Наша цель – предупредить пользователей электроэнергии о возможных последствиях подобных действий. Они не только наносят ущерб экономике, но угрожают вашему здоровью, а может, и жизни.

Тут нужно отметить, что далеко не каждый абонент способен воровать свет самостоятельно, чаще за вознаграждение это делают сами электромонтеры.

Итак, 5 способов хищения электроэнергии:

1. «Жучок» - кража электроэнергии со столба

Домашняя сеть самовольно подключается к воздушной линии электропередач, тем самым обходя прибор учета энергии. Чаще такой способ применяют для питания мощного оборудования: сварочных аппаратов, столярных станков, мельниц и т.д. На незащищённую линию электропередач накидывают питающие провода, другие концы которых подключены к оборудованию в обход счётчика.

Фото с сайта provladimir.ru

2. «Левый ноль» - работа счётчика без нулевого провода

Суть процесса кражи заключается в обходе счетчика по нулевому проводу. Старые индукционные счетчики советского образца, восприимчивы к протеканию токов через нулевой провод, и при отсутствии таковых, счетчик перестает учитывать расход электроэнергии. Из розеточной сети выводится «ноль», и заземляется разными способами.

3. «Волшебная перемычка» - вмешательство в работу счётчика посредством разных предметов.

четчики старого образца можно наклонить вперед углом не менее 35 градусов, и они перестают считать энергию. Также у таких счетчиков при определённых навыках возможно через переднее стекло попасть к механизму счета, и застопорить его.

Можно, например, и поставить перемычку между клеммами электросчётчика.

4. Отмотка электросчётчика

Основополагающие значение для учёта электроэнергии имеет одинаковое направление тока в обмотках электросчетчика. Если поменять направление тока в одной из обмоток на противоположное, то направление вращения диска электросчётчика также изменится на противоположное. Отсюда следует: чтобы счётчик начал крутить в обратную сторону, достаточно создать обходной путь для его движения и поменять направление тока в обмотке.

Фото с сайта rg.ru

5. Магниты на корпус счётчика

Чтобы счетчик перестал считать, находчивые абоненты энергосетей пользуются неодимовыми магнитами, и их привозят из России. Магнит прикладывают к корпусу прибора учета, что влечет за собой сбои, и нарушения в работе последнего. Затормаживаются металлические детали счетного механизма, нарушается целостность магнитного поля катушек.

Фото с сайта uchet-jkh.ru

А теперь об ответственности

Знайте! Кража электроэнергии – это незаконный расход энергоресурсов при несанкционированном подключении к сети потребителем, либо для установления наименьшего начисления киловатт по прибору учета потребления. Какой именно вид наказания будет назначен нарушителю, зависит от размера ущерба и степени опасности, начиная от штрафов в крупном размере, заканчивая лишением свободы.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus