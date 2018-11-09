Безработица, отсутствие денег, издевательства со стороны родственников мужа, предрассудки и предубеждения… Члены Национальной коалиции женщин-журналистов страны в рамках одного проекта проехались по районам ГБАО, чтобы встретиться с местными женщинами и выслушать их проблемы.

Услышать голоса

В рамках совместного проекта газеты «Вечёрка» и Национальной коалиции женщин-журналистов Таджикистана «Встречи и свободный микрофон, женщины-журналисты помогают женщинам в регионах», группа журналистов посетила Дарвазский район и город Хорог.

- Мы хотим услышать голоса и выявить проблемы наиболее уязвимой части населения страны – женщин из дальних регионов, чтобы оказать им посильную помощь в решении их проблем через освещение их историй в СМИ, оказание психологической, медицинской и юридической помощи, - говорит инициатор проекта, главный редактор газеты «Вечёрка» Гульнора Амиршоева.

Почему? По словам Амиршоевой, сегодня существует проблема недостаточности или местами, полного отсутствия площадок для диалога между женщинами из разных слоев таджикского общества.

- В настоящее время можно наблюдать резкую поляризацию между активными и успешными женщинами страны и теми, кто в силу различных причин, лишены многих возможностей для собственного развития, - объясняет она.

Члены Коалиции женщин-журналистов Таджикистана раздают женщинам газеты Asia-Plus

По словам Амиршоевой, поляризация наблюдается не только в образе жизни, но и в осознании своей роли в обществе, воспитании детей и семейном укладе.

- Тысячам таджикских женщин сейчас нелегко, мужчины в трудовой миграции, дети и хозяйство держится на их хрупких плечах. При всем этом, женщинам приходится соответствовать многовековым традициям и стереотипам. Не все выдерживают такой жесткий прессинг, в который их загоняют предрассудки и предубеждения, - отмечает Амиршоева.

По мнению экспертов, в таджикских семьях высокий уровень насилия к женщинам и девушкам со стороны мужей и родственников. В основном, это женщины из сельской местности, у которых нет даже должного образования.

Они не знают своих прав, у них нет доступа к правдивой информации со стороны независимых СМИ, в которых освещаются данные проблемы. Большинство терпит издевательства от супругов и их родственников долгие годы, потому что просто не знают, как могут обезопасить себя и своих детей.

А если учитывать, что эти женщины чаще всего не имеют специальности и работы, то их страшит любое будущее, в котором они могут остаться без мужа и его финансовой помощи.

- Женщинам из уязвимых слоев общества даже порой не с кем поделиться своими переживаниями. Они не имеют информации о процессах, происходящих в стране и за её пределами, и ограничены семейным бытом и житейскими проблемами. Поэтому мы решили помочь им и выехали в отдаленные регионы, чтобы выслушать их и попытаться помочь, - отмечает председатель Национальной коалиции женщин-журналистов Таджикистана Салимахон Вахобзаде.

Раздача газет в Хороге Asia-Plus

Главная проблема - безработица

В Дарвазском районе и Хороге прошли встречи с местными женщинами. Как выяснилось в ходе беседы, основная их проблема – безработица.

По словам Гулбахт Галчабековой, завотделом по делам женщин и семьи администрации города Хорог, основная проблема местных женщин, как впрочем, и мужчин, это безработица, которая способствует выезду населения на временное или постоянное проживание в Россию.

По официальным данным, из 16968 женщин-хорогчанок, в настоящее время постоянной занятостью охвачено лишь 53%.

- В нашем районе благодаря местным предпринимателям была основана швейная фабрика на 150 человек, но этого недостаточно, количество женщин, желающих работать в последнее время, увеличилось, - говорит председатель джамоата Калаихумб Дарвазского района Шахригул Кодириён. По её словам, женщины готовы работать в сфере переработки овощей, фруктов и молочной продукции, в кондитерском производстве, но не имеют возможности самостоятельно открывать такие цеха, поэтому нуждаются в предпринимателях, которые предоставят им такую работу.

Девушки в Хороге получили справочники для женщин и газеты Asia-Plus

По словам Гулджахон Шеховой, начальника отдела занятости населения хукумата района, каждый год согласно программе содействия занятости населения они обучают по 160 человек в центре обучения взрослых.

- Но, несмотря на все наши попытки, количество безработных в районе за 10 месяцев этого года достигло 1769 человек, из них 760 женщин, которые официально обратились в наш центр в поисках работы. Из этого количества порядка 130 человек мы смогли обеспечить временной занятостью, в ремесленничестве, - отметила Шехова.

От педагога до боксёра

Директор начальной школы кишлака Хост Гулнисо Рискулоева работает в малокомплектной школе 11 лет и педагогом, и руководителем. Она приехала в этот кишлак невесткой, родила 5 детей и её старшая дочь, закончившая Душанбинский педуниверситет, стала первой девушкой с высшим образованием, которую за всю историю существования кишлака отпустили учиться.

По словам Гулнисо, после того, как она на собственном примере показала необходимость образования девушек, местные жители стали отпускать своих дочерей на учебу.

- Но возвращаться в кишлак после получения диплома молодежь не спешит. Хост находится в 15 км от райцентра в высокогорной местности, куда очень трудно добираться, особенно зимой, когда население находится в изоляции до 5 месяцев из-за непроходимости дорог, - говорит Гульнисо, - Три тонны угля, который выделяет администрация района на отопление зимой, нам приходится довозить на ослах, другой транспорт до села не идет. До моста можно доехать на транспорте, остальная дорога - пешком. В общем, дорога до райцентра и обратно обходится одному человеку в 100 сомони, и это очень накладно.

По её словам, если описать, как выглядит здание школы, то достаточно вспомнить «Старую школу» Айни, - все как по старинке, ученики с 1 по 4 классы учатся в одном маленьком помещении, так как их всего 14 человек.

Несколько раз женщина хотела уволиться, но старейшины кишлака просили остаться, так как некому будет учить детей. После 4 класса их приходится отдавать в районный интернат.

- Конечно, я понимаю, что в малогабаритном кишлаке, где всего 12 домохозяйств, нерентабельно иметь общеобразовательную школу, но если бы отремонтировали начальную и построили хорошую дорогу, было бы просто здорово, - говорит Гулнисо.

Cо встречи с женщинами в Хороге Asia-Plus

«Женщина должна постоять за себя»

В рамках проекта участницы встречи получили бесплатную юридическую консультацию от правозащитников центра «Бовари» при Комитете по делам женщин и семьи, которые сопровождали журналистов в поездке.

Участницы встречи предложили в дальнейшем организовать семинары для сельских женщин по правовым вопросам, так как многие не знают о своих правах при разделе имущества в случае развода. Несмотря на то, что количество разводов заметно уменьшилось за последний год (6 случаев за 10 месяцев 2018 года, а в прошлом году было зарегистрировано 18 случаев), проблема остается актуальной.

Как рассказала Елена (имя изменено), одна из жительниц Дарвазского района, супруг привез ее из России несколько лет назад. У них родилось трое детей и сегодня женщина буквально выброшена на улицу – у нее никого здесь нет, в Россию возвратиться не может, так как нет документов на детей, и разрешения бывшего супруга на их вывоз из страны. Она живёт, где придется, у людей, кто приютит, без просвета на будущее.

Таким женщинам, как она пытается помочь гендиректор гостиницы «Карон» Зебунисо Гаффори, которая приехала работать в этот отдалённый район из столицы. Она не только обеспечила временной работой Елену, но также оказывает правовую поддержку таким женщинам как она, помогая с оформлением документов.

Зебунисо Гаффори – гендиректор гостиницы «Карон» в Дарвазе Asia-Plus

- За семь месяцев, что я живу и работаю в этом городке, пришлось преодолеть многие трудности: в первую очередь, преодолеть стереотипы и доказать, что молодая женщина может руководить коллективом, состоящим из мужчин с определённой ментальностью. Я рада, что за этот небольшой срок я смогла наладить хорошие отношения не только с администрацией района, госорганами, но и с населением, - рассказывает Зебунисо.

По её словам, завоевав доверие местного населения, она смогла трудоустроить нескольких женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Я провожу тренинги не только по менеджменту в коллективе, но и по правовым вопросам, например, о насилии в семье. Я не сторонник гендерного равенства, так как считаю, что основная ответственность за семью должна ложиться на мужские плечи, но думаю, что в любой ситуации женщина должна уметь постоять за себя, что и внушаю своим сотрудницам, - говорит она.

По словам Гулбахт Галчабековой, завотделом по делам женщин и семьи города Хорога, со случаями насилия в семье они не сталкивались:

- Женщины Бадахшана такие же стойкие как наши горы, - сказала она, приводя положительные примеры из жизни местных женщин, которые смогли самостоятельно решить многие жизненные проблемы, в том числе и в случае развода.

Проблемы у женщин в отдаленных регионах есть и их необходимо решать всем вместе, - к такому выводу пришли участники пресс-тура в ГБАО.

На днях Коалиция женщин-журналистов провела встречу с женщинами-заключенными в женской исправительной колонии г. Нурека. В рамках проекта планируется также встретиться с уязвимыми группами женщин в Худжанде, Исфаре, Кулябе, Бохтаре и Восейском районе. В рамках проекта всем участникам встречи раздаются спецвыпуск бюллетеня «Фуруг» на таджикском языке, где размещены материалы психологического, медицинского и правового характера и специальный справочник «Нужные контакты» с названием и адресами организаций, оказывающих помощь женщинам.

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