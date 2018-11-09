Власти Таджикистана решили заменить воинские звания, которые используются в таджикской армии со времён Cоветского союза, на таджикские. Для этого Комитет по языку и терминологии создал специальную группу, в которую вошли учёные, историки и военные. В интервью «АП» Умед Джайхани, журналист, исследователь и один из членов группы, рассказал о необходимости этих переименований.

- В чём была необходимость переводить воинские звания?

- Мы не переводим воинские звания, а подбираем или создаем для каждого звания таджикский эквивалент. Так, например, если перевести звание «маршал» на русский язык, то получится просто «конюх». Таково исконное значение данного слова, или «генерал» означает «общий», «майор» - «старший», «капитан» - «глава», «лейтенант» - «заместитель», «сержант» - «служащий», «ефрейтор» - «освобождённый» (от некоторых нарядов). А необходимость таджикизации воинских званий диктуется самим существованием независимого таджикского государства, Конституцией РТ и Законом «О государственном языке», п. 1 ст. 7, которого гласит: «Рабочим языком Вооруженных Сил Республики Таджикистан, воинских частей и их подразделений, является государственный язык», а государственным языком Республики Таджикистан, как всем известно, является таджикский язык.

- Какие варианты рассматривались и рассматриваются сейчас группой?

- Рабочая группа рассматривала несколько вариантов, о которых я знаю только по публикациям в СМИ. Я самостоятельно разработал свой вариант названия воинских званий на основе названий подразделений, и чинов, времен Аршакидов, Сасанидов и Саманидов. Рабочая группа Комитета по языку и терминологии, приняла мои предложения к рассмотрению.

Умед Джайхани Asia-Plus

Экскурс в историю

- Вы сказали, что за основу взяли воинские чины времён Сасанидов и Саманидов. Насколько они понятны жителям Таджикистана?

- Позвольте вкратце изложить вашим читателям историю военного дела таджиков. Самое раннее упоминание о вооруженных формированиях предков таджиков, сохранилось в «Авесте». Так, например, в древнеиранском войске особую роль играли колесничие, которые назывались «raθaē-štar-» (от авестийских «raθa-» ‘колесница’ + «štar-» ‘стоящий’). От этого термина, посредством среднеперсидского «artēštār», происходит «артиш» в значении «армия» в современном таджикском языке.

Первая профессиональная армия у предков таджиков, появилась в Ахеменидской империи (550 – 330 до н.э.). Войско Ахеменидов, которое называлось по-древнеперсидски *spāda-, было организовано в соответствии с «десятичной системой», то есть его структурными единицами были подразделения, последовательно насчитавшие десятки (др.- перс. *daθa-; тадж. даха), сотни (*θata-; сада), тысячи (*hazāra-; хазора) и десятки тысяч (*baivara-; бевара) воинов. Подразделения возглавляли десятники (*daθapati-; даҳбад), сотники (*θatapati-; садбад), тысяцкие (*hazārapati-; хазорбад) и темники (*baivarapati-; беварабад). Главнокомандующий войсками назывался *spādapati- (сипаҳбад) или *kārana.

Если сравнить воинские формирования войска Ахеменидов с подразделениями современной армии, то даха или десятку можно приравнять к отделению, сада или сотню к роте, хазора или тысячу к полку, бевара или десятку тысяч к дивизии, и сипох к армии. Соответственно дахбада или десятника можно приравнять к сержанту или старшине, садбада или сотника к капитану, хазорабада или тысяцкого к полковнику, беварбада или темника к генерал-майору, и сипахбада к генералу армии.

Десятичная система организации войска сохранилась, и в эпоху царствования парфянской династии Аршакидов (250 до н. э. - 224 н. э.), сменивших в Иране династию Селевкидов (312 - 64 до н. э.). В войске Аршакидов сотни назывались wašt, тысячи – drafš, десятки тысяч – gund. Возглавляли их соответственно wašt-sālār, drafš-sālār и gund-sālār. Войско называлось, как и у Ахеменидов, spāδ, и командовал им spāδpat или spāδbad.

Армия Сасанидов (224 – 651 гг.), сменивших Аршакидов на иранском престоле, также была организована в соответствии с «десятичной системой». Из сасанидских источников известно, что десятка именовалась radag, сотня – tahm, которым командовал офицер в звании tahmdār. Подразделение из 500 воинов называлось wašt, которым командовал офицер в звании wašt-sālār. Тысяча именовалось drafš под командованием офицера в звании drafš-sālār. Подразделения из 5 000 воинов назывались gund. Командовал ими генерал в чине gund-sālār. Войско из 10 000 человек называлось spāh. Командовал войском генерал в чине spāhbed. Глава воинского сословия Иранской империи назывался artēštārān sālār.

Войско Саманидов (819 – 999 гг.), возродивших древний Иран в исламском обличии, также сохранило военную терминологию доисламского Ирана, о чем свидетельствует «Шахнаме».

Главнокомандующий вооруженными силами Саманидов, назывался sipāhsālār, которому подчинялись командующие войсками в чине sarhang, известный ещё с доисламского периода. Как видите, древнеперсидские и среднеперсидские слова дошли до наших дней в качестве обычных слов, понятных каждому персоязычному таджику. Некоторые из них мы и предлагаем восстановить, и использовать в качестве эквивалента иностранных воинских званий.

Некоторые из вышеприведенных исторических чинов, ныне используются в ВС Ирана как воинские звания. Таджикистан как персоязычная страна, может на основе тех же исторических чинов создать свои собственные воинские звания.

Символы патриотизма

- Вы не рассматривали возможность использовать военные термины, которые уже много лет используются в Афганистане или Иране?

- Военную терминологию, созданную и создаваемую в Иране, мы уже перенимаем. Артиш мы переняли как раз у иранцев. Общность языка нам позволяет перенимать все, что нам нужно, а нужно нам всё. Я сторонник унификации и стандартизации терминологии между персоязычными странами. У всех стран, имеющих общий язык, терминология идентична и унифицирована.

Вместе с тем, учитывая различия в структурах вооруженных сил Таджикистана и Ирана, а также руководствуясь принципом историзма и преемственности, я предлагаю перенять названия соединений у иранцев, и восстановить исторические названия подразделений:

Армия = Артиш

Корпус = Сипох

Дивизия = Лашкар

Бригада = Гунд

Полк = Ханг

Батальон = Гурдон

Рота = Вашт

Взвод = Тахм

Отделение = Гурух

Звено = Рада

В персидско-таджикском языке воинские звания традиционно происходят от названия подразделений и формирований. Продолжая многотысячелетнюю традицию, получаем нижеследующие воинские звания для ВС Таджикистана:

Генерал армии = Артишсолор

Генерал-полковник = Сипахсолор

Генерал-лейтенант = Лашкарсолор

Генерал-майор = Гундсолор

Полковник = Сарханг

Подполковник = Сархангёр

Майор = Саргурд

Капитан = Сарвашт

Ст. лейтенант = Тахмбон

Лейтенант = Тахмдор

Мл. лейтенант = Тахмовар

Ст. прапорщик = Размсоз

Прапорщик = Размовар

Старшина = Саргурухбон

Ст. сержант = Гурухбон

Сержант = Гурухдор

Мл. сержант = Гурухвар

Ефрейтор = Радабон

Рядовой = Сарбоз (Курсант = Размомуз)

Как видите, я не переводил иностранные звания, а подобрал и создал их таджикские аналоги. Они точно передают должности офицеров и солдат. Так, например, «солор» означает «генерал». Высшим воинским званием ВС Таджикистана, является «генерал армии». Армия по-таджикски – артиш, которое, мы переняли у иранцев лет 30 назад. Соответственно, генерал армии будет «артишсолор». Корпус в Иране называют «сипох», что заимствовано из «Шахнаме». Корпусом обычно командует офицер в звании генерал-полковник. Отсюда и сипахсолор. Точно также командующий дивизией обычно имеет звание генерал-лейтенант. Дивизию в Иране называют «лашкар», что заимствовано из «Шахнаме». Перенимаем, и получаем лашкарсолор. Бригаду назовем по-парфянски «гунд». Командует бригадой обычно генерал-майор. Соответствует ему «гундсолор». Полк в Иране называется «ханг». Командует полком полковник, соответственно его таджикским эквивалентом будет «сарханг». Подполковник – заместитель полковника. По-таджикски ему будет соответствовать «сархангёр», что и означает «заместитель полковника». Майор – обычно командир батальона. Батальон в Иране называется «гурдон», который заимствован из «Шахнаме». Соответственно, майор – саргурд (сардори гурдон). Капитан командует ротой, которой исторически соответствует вашт. Между прочим, парфянское слово «вашт» заимствовано в армянский язык в значении «рота». Соответственно, капитан – сарвашт (сардори вашт), по аналогии с сархангом и саргурдом. Взвод предлагаю называть по-парфянски – тахм. Для лейтенанта предлагаю возродить парфянский термин «тахмдор». Старшего и младшего лейтенантов предлагаю назвать по аналогии тахмбон и тахмовар. Для прапорщиков выбрали аналоги из Шахнаме – размсоз и размовар. Отделение в ВС Ирана называется «гурух», что заимствовано из «Шахнаме». Старшину и сержантов назвали соответственно саргурухбон, гурухбон, гурухдор и гурухвар. Так посредством префиксации и суффиксации, из одного слова создали четыре термина. Ефрейтора предлагаем называть радабон, от рада – аналог звена. Сарбоз искони означает солдат. Для курсантов придумали оригинальное название – размомуз, что означает «изучающий военное дело», по аналогии с «донишомуз» (учащийся).

Конечно, ничего плохого в заимствованиях нет, но в национальной армии и терминология должна быть максимально национальной. Так во всех странах мира. Военные, это символ патриотизма. Национальные звания – проявление воинского патриотизма.

Путаницы не будет

- Как переход на национальные звания скажется на военном сотрудничестве Таджикистана с Россией, и другими странами-членами ОДКБ?

- Некоторые утверждают, что это скажется негативно. Но это утверждение голословное. Даже в НАТО, являющимся образцом глобализации, воинские звания стран-членов не одинаковые, и каждая страна сохранила свои исторические звания. Так, например, Греция – член НАТО, однако не использует ни англоязычные, ни французские, ни немецкие, ни прочие звания, а применяет звания, восходящие к войску Александра Македонского, а также вновь созданные по их образу и подобию. Вот вам и яркий пример уважительного отношения к своей военной истории.

В НАТО принята система кодировок воинских званий, которая и унифицирует их. Этой же системой пользуются для установления соответствия между званиями стран-членов НАТО и других стран, в том числе и членов ОДКБ. Предложенные мной таджикские воинские звания точно соответствуют российским званиям и их эквивалентам в вооружённых силах стран НАТО.

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