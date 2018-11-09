На этой неделе произошла трагедия в Худжанде, в колонии строго режима был то ли бунт, то ли побег. Все закончилось плохо. Но мы все же начнем с хорошей новости.

Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС будет праздновать весь Таджикистан, а освещать событие съедутся представители 30 ведущих СМИ мира. Для этого все журналисты и гости выедут на стройку века аж на три дня!

При бунте (назовем его так, пока нет официальной информации) погибло, по некоторым данным, от 13 до 20 человек заключенных и еще два сотрудника колонии.

ЧП произошло в ночь на вторник, но до сегодняшнего дня ни одно ведомство никак не отреагировало на это происшествие. В МВД говорят, что ничего не знают, в Минюсте, те до кого мы смогли дозвониться, отмечают, что ответить может только глава Управления исправления уголовных наказаний. Мы дозвонились и до него, Изатулло Шарипов что-либо комментировать тоже отказался. Мы вынуждены строить свои версии. А здесь самые известные истории побегов из таджикских колоний.

По совпадению на этой неделе у нас был материал из другой колонии – женской. И тут, знаете, все совсем неплохо, мы имеем в виду содержание. Здесь мы встретили известную таджикскую телеведущую Муаттару Джураеву. Ей осталось сидеть еще два года: «Я не загадываю сейчас ничего на будущее, я боюсь, что не дойду. Я видела тут женщин, которые тоже мечтали, но так и не увидели свободу, они скончались тут. А это самое страшное место на земле!»

В колонии есть швейные цеха, в которых шьют постельное белье Фото Амира Исоева

В ночь на понедельник в Хороге местные жители устроили акцию протеста. Они требовали убрать посты с улиц города. К вечеру 6 ноября митингующие разошлись.

А в этом время в Таджикистане вновь заблокировали доступ к социальным сетям Facebook, ОК, VK и YouTube, заблокирован и сайт медиа-группы «Asia-Plus». Уже несколько дней нет интернета в ГБАО, провайдеры ситуацию никак не комментируют.

Глава Нацбанка Джамшед Нурмахмадзода признал, что экономика страны зависит от денежных переводов трудовых мигрантов. А еще он считает, что уже пора начать экономить на финансировании второстепенных проектов. О каких проектах идет речь – не известно, но то, что власти начали признавать вклад мигрантов в экономику страны, уже радует.

Мы узнали, как росли цены в трех странах Центральной Азии с начала этого года. Оказалось, что Таджикистан впереди планеты всей. По крайней мере, по ценам на услуги и авиабилеты.

Где в Душанбе выучить английский язык? Мы сделали для вас обзор самых популярных центров обучения.

За два года 50 высоток и это только на одной столичной улице! Все подробности, где и что именно будет строиться, тут. А еще в Душанбе в скором времени будут построены семь новых школ.

Это макет одной из будущих школ Фото: Пресс-служба президента РТ

Сколько стоит таджичке попасть на конкурс красоты? Мы спросили об этом у известной модели Сафины Гаибовой.

Сафина Гаибова Фото: из личного архива

«Сама виновата», «терпи» и «молись»… В Таджикистане не принято ходить к психологам, считается что это как-то даже неприлично, а девушку замеченную на пороге врача могут и замуж не взять… Здесь мы рассказываем вам почему ходить к психологу - это нормально.

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И в честь Всемирного дня мужчин, мы решили рассказать вам о наших любимых советских и таджикских киноактёрах киностудии «Таджикфильм».

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