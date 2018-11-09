По прогнозам синоптиков, уже с 13 ноября в республике ожидается неустойчивая погода: во многих регионах республики выпадет снег.

С понедельника в стране начнутся дожди, переходящие в мокрый снег. В горных районах республики (выше 2500 м) возможен сход снежных лавин, предупреждает Гидрометцентр Таджикистана.

Дневная температура в долинах понизится на 8-10 градусов.

13 ноября в отдельных районах западный ветер усилится до 15-20 м/с., сообщается на сайте ведомства.

Между тем, в эти выходные в Душанбе сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается, а температура днем будет достигать 15 градусов, ночью до 2 градусов тепла.

В Хатлоне два дня будет переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшой дождь. Температура в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла. В предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла.

В Согдийской области в выходные дни синоптики обещают переменную облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Температура в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3 +2 тепла, днем 5-10 градусов тепла.

По Горному Бадахшану в субботу и воскресенье тоже будет переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Температура воздуха по западу ГБАО ночью -3 +2 тепла, днем 7-12 тепла, по восточному ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 0-5 градусов.

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