АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Гиссаре состоится 4-й тур женского футбольного турнира квалификации Олимпийских игр-2020. Сыграют команды: 13:00 – Филиппины – Монголия (в 13:00), Сингапур – Китайский Тайбэй ( в 16:00).

- Состоятся матчи 21-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги. Начало – в 14:00 часов. Сыграют: «Баркчи» – «Истиклол», «Регар-ТадАЗ» – «Панджшер», «Худжанд» – «Куктош», ЦСКА «Памир» – «Хатлон».

- КЦ «Бактрия» и Экспериментальная Школа Детского Кино приглашают на показ художественного фильма «Приключения желтого чемоданчика» (СССР, 1970). Начало в 11.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 НОЯБРЯ

1918 – Завершилась первая мировая война.

2004 – Начался процесс приема-передачи таджикско-афганской границы российскими пограничниками таджикским пограничникам.

2010 – В Ашхабаде прошли Дни культуры Таджикистана в Туркменистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 НОЯБРЯ

1956 года – родилась писатель Марямбонуи Фаргони.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -4+1, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшой дождь Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 4-9 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами дождь (ночью мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.