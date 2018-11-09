Страна: США
Жанр: экшн, исторический, триллер, фантастика
Режиссер: Джулиус Эйвери
Актеры: Уайатт Расселл, Йохан Филип Асбек, Джон Магаро, Йован Адепо
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Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.
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