Страна: США

Жанр: экшн, исторический, триллер, фантастика

Режиссер: Джулиус Эйвери

Актеры: Уайатт Расселл, Йохан Филип Асбек, Джон Магаро, Йован Адепо

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Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.