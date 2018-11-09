Эту неделю выпусков мы завершаем историей единственного на территории Таджикистана бывшего женского медресе «Биби Оим», которое находится в городе Канибадам.

Говорят, построил его здесь богослов Домулло Мир Олим, бежавший сюда в начале XIX века от гнета кокандских ханов. Назвал он это второе по величине женское медресе именем своей единственной дочери - Биби Оим, которая, по некоторым данным, сама преподавала здесь девочкам.

За почти 100 лет функционирования медресе окончили тысячи девушек и женщин, изучившие здесь не только арабский и персидский языки, но и Коран, хадисы, а также наследие классиков.

«Мадрасаи Оим» является уникальным свидетельством того, как девушки и женщины еще в 1800-ых годах здесь не отставали от мужчин в образовании.

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