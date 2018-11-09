Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали сегодня, 9 ноября, заложили камни в фундаменты семи новых школ, которые будут построены во всех четырех районах столицы.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /14 Школы будут построены за счет средств Дирекции строительства правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Министерства образования и науки Республики Таджикистан и патриотически настроенных предпринимателей, сообщает пресс-служба президента РТ.

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