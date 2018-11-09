Медиа-группа «Азия-Плюс» в рамках нового проекта по медиаграмотности с 10 ноября запускает конкурс «Разоблачители фейков», приглашая к участию всех своих читателей.

Конкурс «Разоблачители фейков» проводится в течение 3-х месяцев - с 10 ноября 2018 года по 10 февраля 2019 года.

К участию приглашаются все – гражданские активисты, блогеры, журналисты, но больше всех - именно те, кому интересен и полезен подобный формат, не позволяющий «вешать лапшу на уши».

Участникам конкурса необходимо прислать на конкурс фейковую на их взгляд информацию, опубликованную в СМИ и соцсетях с обязательным указанием источника (откуда взята информация), при этом предъявив веские доказательства о ее неправдоподобности (убедительное опровержение или разъяснение неверного или вводящего в заблуждение утверждения, которое не вызовет сомнений у аудитории в своей достоверности и побудит поделиться им).

К участию в конкурсе принимается разоблачительный материал на русском или таджикском языках. Это могут быть новость, фотография или видеоролик, который необходимо отправить на электронную почту info@asiaplus.tj с пометкой в теме письма «Конкурс». Если это видеозапись, то должна быть ссылка на YouTube или другой интернет-ресурс.

Возраст участников и количество отправляемых на конкурс работ не ограничены.

Все работы, отвечающие критериям конкурса, будут опубликованы на сайте «АП», в разделе «Спецпроекты» - «Школа медиаграмотности». Их будет оценивать специальная комиссия, состоящая из медиаспециалистов и независимых экспертов.

Количество просмотров также влияет на выявление победителей. Три лучших разоблачения фейков будут поощрены ценными подарками и именными дипломами. Итоги конкурса будут подведены до 20 февраля 2019 г.

Проект осуществляется совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.

Итак, мы начинаем! Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!

Что для этого нужно? Найти на просторах интернета вызывающую сомнение информацию, проверить ее и отправить свою доказательную базу на конкурс, получив за это приз.

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