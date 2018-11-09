2018-ый постепенно подходит к концу. Очень важно завершить его самыми теплыми и вкусными воспоминаниями. Заканчиваем все дела в году текущем, строим планы на следующий, готовим ПОДАРКИ родным и близким!

Чтобы жизнь была в радость, "Коровка" от московской фабрики «РотФронт» не только подсластит вам будни, но и подарит своим самым верным и удачливым покупателям подарки: большие и сладкие фирменные наборы, а также крутейшие смартфоны - iPhone XS!

Для того, чтобы принять участие в АКЦИИ "Коровка Радости", приобретите в период с 8 ноября по 30 декабря семь упаковок кондитерских изделий ТМ "Коровка" весом от 150 грамм (вафли, печенья, рулет, пряники и вафельный торт), зарегистрируйтесь на промо-стойках в магазинах города и ждите розыгрышей!

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Промо-стойки вы сможете найти здесь:

Пайкар Плаза | Пайкар | Арзанда | Сафо |Сабат | Мардуми | Ёвар 3.

Розыгрыши призов будут проходить 2, 16 и 30 декабря в ТЦ "Пайкар Плаза".

Угощайтесь продукцией «РотФронт»! Всем удачи с «Коровкой радости»!

Телефон для справок: 555500069.