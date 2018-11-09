Новое административное здание министерства внутренних дел Таджикистана сегодня было сдано в эксплуатацию с участием президента страны Эмомали Рахмона и председателя города Душанбе Рустама Эмомали ко Дню милиции, который отмечается в стране 10 ноября.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /16

Новое 9-этажное здание, строительство которого было начато в 2016 году, расположено рядом с существующим зданием министерства. В нем - 118 рабочих кабинетов, 4 аудитории для служебных занятий, два зала для проведения собраний и конференций, оснащенные всем необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба главы государства. В новое здание переедут 4 управления МВД РТ.

Сегодня президент и мэр также открыли Центр по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму МВД республики. Он расположится в районе 9 км города Душанбе.

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