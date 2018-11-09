О том, что произошло вечером 7 ноября в колонии строгого режима номер №3/3 в Худжанде, до сих пор ничего не известно. Минюст, МВД никак не комментируют ЧП, в результате которого погибло, по разным данным, от 13 до 22 человек.

Версии и вопросы

За отсутствием какой-либо официальной информации по, так называемому, бунту в колонии, проанализировав предыдущие случаи бунтов и побегов из таджикских колоний и, поговорив со знающими систему людьми, мы остановились на трех версиях-причинах случившегося.

Итак: драку, переросшую в это ЧП могли спровоцировать сотрудники колонии, то есть речь идет об обычном беспределе со стороны администрации.

Это могла бы бытовуха, то есть к инциденту мог привести любой бытовой вопрос, даже просто конфликт между заключенными или нарушение режима с их стороны.

И последняя версия – это дело рук заключенных-экстремистов (осужденных за соответствующие статьи). За эту версию, кстати, может говорить заявление «Исламского государства», которое было сделано вечером 8 ноября. Его распространили платформы, связанные с ИГ. В этом заявлении говорится, что устроившие бунт в таджикской тюрьме заключенные, якобы, были сторонниками группировки.

В связи с этим мы спросили у наших экспертов. Если это нарушение прав заключенных со стороны администрации, то насколько серьезна в таджикских колониях эта проблема?

Если бытовуха, то тут вопрос к администрации, точнее, к их квалификации, профессионализму. Неужели они не могли пресечь разгорающийся конфликт?

И последний вопрос - если все-таки ИГ, значит, смогли самоорганизоваться. И тут вопрос - возможно ли возникновение такого явления в Таджикистане, как консолидация экстремистов?

Об этом мы спросили у людей, которые не понаслышке знают о том, что происходит в пенитенциарной системе страны - доктора юридических наук Шокирджона Хакимова и известную таджикскую правозащитницу Ойнихол Бобоназарову.

Ойнихол Бобоназарова: Почему не было переговоров?

- Для меня сейчас это главный вопрос. Во всем мире, когда происходит бунт в тюрьмах, власти ведут переговоры с заключенными, иногда неделями и, чаще всего, этот вопрос решается мирно. Бывают при этом один-два человека убитых, но чтобы такие массовые побоища… такого не бывает.

Мне интересно - почему же у нас не стали вести переговоры с заключенными? Я так поняла, у них были ножи и топоры. Неужели спецслужбы не могли с этим справиться? Они проходят курсы специальной боевой подготовки, их учат, как правильно действовать в различных ситуациях, в том числе и в такой.

Известно одно – если бы были переговоры, мы бы знали, что там происходило, а так мы вряд ли это узнаем достоверно.

О профессионализме и неправовых действиях. Когда передавали исправительные учреждения из МВД в Минюст, мы думали, что система перевоспитания будет изменена. Ведь всех тех, кто сейчас работает, отправляли в разное время на обучение в другие страны. И мы надеялись, что сотрудники Минюста будут более гуманными, но, к сожалению, ничего не изменилось.

Я была свидетелем и мне неоднократно рассказывали, что сотрудники колоний избивают заключенных, нарушают их права, издеваются и т.д.

Что касается этого конкретного случая. Тут, скорее всего, бытовуха. Но, возможно, что она переросла в какие-то действия со стороны администрации.

Почему бытовуха? Ну, смотрите, в день на одного заключенного выделяется 10 сомони. Вы представляете себе эти деньги? Около чайханы «Рохат», там где колония №1, в дни передачек территория вокруг превращается в базар. Родственники тащат продукты, потому что в колониях не хватает питания. С другой стороны, у охранников маленькие зарплаты и им тоже не хватает на еду. С родственников деньги требуют за то, что эти продукты дойдут до адресата, за другие какие-то вещи. Вот вам бытовой вопрос, коррупция и начало конфликта.

От бытовухи до беспредела один шаг, все начинается с бытовых вопросов.

А беспредел в колониях у нас это очень серьезная проблема. Есть из-за этого и случаи самоубийств. Люди вены готовы себе вскрыть, лишь бы этого больше не терпеть.

Я думаю, что власти должны сейчас создать общественную комиссию по расследованию этого ЧП с участием даже журналистов. Если власть считает, что она не причем, пусть допустят к расследованию общественность.

- Если это все-таки экстремисты. Возможно ли явление их консолидации в исправительных учреждениях? И нужно ли в таком случае их отделять от другого контингента?

- Я не думаю, что это возможно. Но даже если так, их нельзя объединять в одну команду, точнее, отделять от других, от этого будет только хуже.

Тем более, у нас многие сидят не те, кто экстремисты на самом деле, многие из них - обычные запутавшиеся люди.

Шокирджон Хакимов: Тема экстремизма стала «модной»

- В принципе, когда даже в условиях свободы в отношении граждан Таджикистана применяются элементы насилия со стороны правоохранительных органов, в пенитенциарной системе, которая находится вне парламентского и общественного контроля, разумеется, существует множество подобных проблем.

Мы часто об этом слышим и читаем. Происходит это из-за отсутствия профессионализма, высокого уровня коррупционных отношений, местничества и осуществления неправильной кадровой политики.

Отрицательное влияние оказывают и проблемы в национальной экономике. Практически, в местах лишения свободы заключенные даже не трудоустроены.

Чтобы понять причинно-следственную связь в подобных случаях важно, чтобы уполномоченные органы власти с привлечением НПО, профессионально занимающихся этой тематикой, изучали ситуацию в колониях.

Что касается возможной версии об экстремистах…

К сожалению, в последние время стало «модно» все, что связано с негативными явлениями в нашей жизни списывать на экстремизм. Это, конечно, неправильно, поскольку контингент осужденных достаточно известен администрациям исправительных учреждений и, следовательно, они обязаны дифференцированно подходить к ним, принимать соответствующие меры по соблюдению не только правовых, социально-педагогических и организационно-технических мер.

И что касается какого-то беспредела администрации.

- Мне сложно судить, но факт что под различными предлогами Минюст и ГУИУН неоднократно игнорировали просьбы не только международных организаций, но и местных правозащитных общественных объединений по поводу проведения мониторинга в колониях и сотрудничества в рамках социального партнерства. Поэтому эти учреждения достаточно не прозрачны, сотрудники колоний чувствуют себя вне всякого контроля и очень трудно рассуждать, что же на самом деле происходит в пенитенциарной системе.

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