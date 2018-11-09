Министерство культуры Таджикистана наградило дипломами и денежными премиями победителей республиканского конкурса на звание «Лучший учитель года», «Лучший студент года» и «Лучший ученик года».

В первой номинации победителями стали 9 работников специальных учебных заведений республики.

Среди них доцент кафедры режиссуры Таджикского государственного института культуры и искусства имени Турсунзаде Ашурмамат Гуломов, заведующий кафедрой дизайна верхней одежды, преподаватель спецпредметов Таджикского государственного института изобразительного искусства и дизайна Маргарита Сотникова, доцент кафедры истории и теории музыки Таджикской национальной консерватории имени Сатторова Лариса Агапова, преподаватель изобразительного искусства Художественного колледжа имени Олимова Умеджон Бозоров, преподаватель фортепианного отделения Колледжа искусств города Душанбе имени Бобокулова Наталья Белинская, преподаватель отделения классического танца Республиканского хореографического колледжа имени Собировой Наргис Хасанова, преподаватель класса гиджак Республиканского колледжа культуры имени Буйдокова Умар Темиров, преподаватель класса рубоб Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Шахиди Голибшо Акобиров и заведующая отделением специального фортепиано Республиканской средней специальной школы-интерната искусств имени Атоева Фируза Комилова.

В номинации «Лучший студент года» признание получили студентка 3 курса отделения «Журналистика телевидения» Таджикского государственного института культуры и искусства имени Турсунзаде Дилрабо Доробшоева, студентка 3 курса факультета «Дизайн костюма и ткани» Таджикского государственного института изобразительного искусства и дизайна Мехриниссо Мирзоева, студент 4 курса отделения традиционного пения Таджикской национальной консерватории имени Сатторова Хикматулло Анваров и др.

Лучшими учениками года стали ученик 11 класса отделения теории музыки Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Шахиди Комрон Ардашерзода и ученик 9 класса оркестрового отделения Республиканской средней специальной школы-интерната искусств имени Атоева Шахриёр Хабибов.

Напомним, что конкурс призван поощрять лучших работников сферы образования и учащихся специальных учебных заведений республики, пропагандировать творческую деятельность и повышать профессиональное мастерство преподавателей.

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