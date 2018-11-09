В течение двух лет на ул. Айни - от перекрестка проспекта Рудаки до перекрестка улицы Дружбы народов появятся свыше 50 жилых многоэтажек, административных, учебных зданий и торговых центров.

С проектами объектов сегодня, 9 ноября, ознакомились президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали.

По архитектурной и градостроительной концепции в рамках реализации генерального плана Душанбе высота жилых домов составит не менее 12 этажей, сообщает пресс-служба главы государства. Ожидается, что в этих домах смогут жить до 25 тыс. населения.

Также отмечено, что 19 жилых и административных зданий с использованием в их строительстве элементов архитектуры в национальном старинном и современном стилях будут расположены по главной улице.

Также на этой улице появится новое административное здание Народно-демократической партии Таджикистана. В перспективе также планируется строительство зданий средней школы №15, Колледжа искусств имени Ахмада Бобокулова и Колледжа хореографии имени Малики Собировой.

Ознакомившись с проектами будущих объектов, Эмомали Рахмон поручил ответственным лицам при строительстве обратить внимание на качество строительных работ и сдать объекты в намеченные сроки.

В настоящее время на перекрестке улиц Айни и Ахмади Дониш на стадии завершения находится строительство четырех 16-этажных зданий, уникальных по своей архитектуре.

Ожидается, что к 30-летию независимости страны в Душанбе будут построены и сданы в эксплуатацию свыше 3,5 тыс. различных объектов.

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