9-этажное новое административное здание министерства внутренних дел Таджикистана сегодня, 9 ноября, было сдано в эксплуатацию с участием президента страны Эмомали Рахмона и председателя города Душанбе Рустама Эмомали.

Открытие было приурочено ко Дню милиции, который отмечается в стране завтра, 10 ноября.

Новое 9-этажное здание, строительство которого было начато в 2016 году, расположено рядом с существующим зданием министерства. В нем 118 рабочих кабинетов, 4 аудитории для служебных занятий, два зала для проведения собраний и конференций, оснащенные всем необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба главы государства.

В новое здание переедут 4 управления МВД.

Сразу после открытия нового админздания там прошла церемония присвоения очередных званий.

Также сегодня состоялось открытие Центра по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму МВД республики (расположено на 9 км Душанбе).

Основное здание Центра состоит из 4 этажей и подвального помещения. На первом этаже расположены дежурная часть и столовая. На втором и третьем этажах расположены рабочие и учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Сотрудники Центра противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму МВД имеют в своем распоряжении 9 легковых автомобилей, один микроавтобус и две автомашины, оснащенные оперативно-техническими средствами

Также при Центре построена гостиница с 8 номерами и вспомогательной инфраструктурой.

Центру также были вручены фотоаппарат, видеокамера, телевизор и другие технические средства.

Также сегодня мэр города Рустам Эмомали вручил столичному Управлению ГАИ новые служебные автомобили.

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