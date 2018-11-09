Модель Сафина Гаибова вчера вернулась из Еревана, где она завоевала титул третьей вице-мисс на конкурсе профессиональных моделей «Топ-модель СНГ-2018». Она рассказала , кто спонсирует ее поездки на международные конкурсы красоты, в какую цену они ей обходятся и кем она хочет стать после окончания модельной карьеры.

- Сафина, во-первых, поздравляем. Это самый высокий результат, которого добивались таджикские модели на этом конкурсе. Расскажи, как ты на него попала?

- Спасибо, я действительно горжусь своим достижением, потому что «Топ модель СНГ-2018» - это, пожалуй, один из самых престижных конкурсов в СНГ. Попала я на него по приглашению главного организатора (Наири Мнакаканян, учредитель и генеральный директор международных конкурсов красоты Мисс СНГ и Топ-модель СНГ), который давно заметил меня. Он приглашал меня еще в прошлом году, но время проведения конкурса совпадало со сдачей экзаменов в школе, поэтому я отложила поездку.

В этом году я соревновалась с 30 профессиональными моделями из 16 стран бывшего СССР и Восточной Европы, и третье место в условиях такой жесткой конкуренции – хороший результат. К тому же, конкурс «Топ модель СНГ» сотрудничает с другими мировыми конкурсами красоты, на которые попасть очень сложно. Но учитывая мой модельный рейтинг с завоеванным титулом третьей вице-мисс, теперь мне открылась дорога на самые большие мировые конкурсы, где я уже не буду проходить отборочные туры и кастинги.

Еще один приятный бонус в том, что у меня появилась возможность посещать спонсорские фестивали и кинофестивали.

- В какую сумму тебе обошлась поездка на конкурс в Армению, и окупил ли призовой фонд конкурса твои расходы?

- В общей сложности мое пребывание в Ереване обошлось в 2500$. Все мои поездки спонсируют родители, которые поддерживают меня во всем.

Фото из личного архива

Призовой фонд в конкурсе «Топ модель СНГ» не заложен, это указано в его регламенте. Так что единственное, что получили победители – это титулы и подарки от спонсоров в виде дорогих косметических принадлежностей. Еще я получила в подарок дорогую картину, на которой изображен символ Армении - Арарат.

- Выходит, ездить на такие конкурсы накладно. Зачем тебе это?

- Я езжу на конкурсы красоты ради себя, так как мне нравится этим заниматься. Я вкладываюсь по максимуму ради того, чтобы сделать себе биографию и получить контракты от известных брендов. Чтобы подняться наверх, нужно построить лестницу.

- Сейчас многие девочки мечтают стать моделями. Стоит ли им начинать?

- Конечно, если у них есть желание выступать на подиуме и работать над собой. Это яркая, насыщенная событиями и новыми знакомствами жизнь, очень красивая и запоминающаяся. Правда, будьте готовы к тому, что все придется оплачивать самим, но всегда есть шанс получить контракт и в первый же месяц окупить все расходы.

- В этом году ты закончила школу. Куда поступила?

- В Российско-Таджикский университет на факультет «Истории и Международных отношений». Последние лет пять мне казалось, что это очень перспективная и престижная профессия. Сначала хочу стать известной моделью, а после завершения карьеры – дипломатом.

- А постоянные поездки на конкурсы красоты не мешают учебе?

- Нет, в университете идут навстречу моей модельной деятельности, но и я, в свою очередь, не отстаю от программы обучения. Наверстываю пропущенное самостоятельно.

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