Председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода на прошлой неделе признался, что экономика страны в определённой степени зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, а так как их стало мало, республике пора начать экономить на финансировании не сильно важных проектов.

Во время обсуждения дальнейших шагов для развития малого и среднего бизнеса в верхней палате парламента Нурмахмадзода заявил, что негативное влияние на деятельность банков оказало снижение притока инвестиций из-за последствий финансового кризиса, а также сокращение объемов денежных переводов трудовых мигрантов.

Поэтому, сказал он, в дальнейшем банковская система постарается сократить финансирование второстепенных проектов, направляя средства в более важные направления. В связи с этим или нет, но глава Нацбанка добавил, что представителям малого и среднего бизнеса за 9 месяцев этого года были предоставлены льготные кредиты в размере 345 млн. сомони, и также отметил, что с октября нынешнего года ставки на такие кредиты снижены в среднем на 3%.

Нарушенное табу

Значимость денежных переводов мигрантов для экономики страны до Нурмахмадзода среди первых лиц соответствующих министерств и ведомств публично признал, пожалуй, только глава Минэкономразвития и торговли Неъматулло Хикматуллозода.

Выступая на презентации Стратегии партнерства Таджикистана с Азиатским банком развития в 2016 году, он заявил, что деньги мигрантов помогли таджикской экономике выстоять, а населению - выжить.

«Денежные переводы трудовых мигрантов, наряду с государственными капитальными вложениями, ранее были основными источниками экономического роста и сокращения уровня бедности в Таджикистане», - сказал он.

Говорить о размерах денежных переводов мигрантов в правительстве не принято. Еще в 2013 году тогдашний руководитель Нацбанка Абдуджаббор Ширинов заявил на пресс-конференции, что официальные структуры страны отныне будут воздерживаться от афиширования объемов переводов со стороны трудовых мигрантов. Обосновал он этот шаг так: «Данный вопрос может получить политический оттенок».

Да и нынешний глава НБТ, еще в начале этого года, призвал журналистов не зацикливаться на получаемых от мигрантов средствах. «Давайте не будем акцентировать внимания на деньгах мигрантов. Что, наша экономика разве кроме денег мигрантов ничего не имеет?», - сказал он.

Давайте посчитаем мигрантские деньги

Приток инвестиций для развития экономики любой страны, конечно же, является одним из важнейших элементов, но нужно сказать, что в нашу республику инвесторы не особо стремятся, кроме, пожалуй, стойких китайцев.

Президент Эмомали Рахмон в октябре этого года, на встрече с предпринимателями сообщил, что в экономику страны за последние пять лет поступили иностранные инвестиции в размере $5 млрд.

Для сравнения, за эти же прошедшие пять лет трудовые мигранты отправили своим семьям только из одной лишь России почти в три раза больше – свыше $14,7 млрд.

В Таджикистане не раз предлагали поставить памятник трудовому мигранту

Согласно данным Центробанка России, размер денежных переводов из этой страны в Таджикистан в 2013 году составил около $4,2 млрд. Этот объем равнялся 49% ВВП республики за тот же год.

С 2014 года после наступления очередного мирового финансового кризиса переводы мигрантов стали сокращаться, а рост ВВП ежегодно в среднем составлял около 7%. Соотношение денежных переводов к ВВП, соответственно, снизилось и достигло в 2016 году 27,7%.

А без мигранта мы и не туда и не сюда

Таджикские чиновники нередко утверждают, что деньги мигрантов не имеют никакого отношения к ВВП, то есть к экономике республики. Так ли это на самом деле?

Известно, что семьи мигрантов тратят полученные от своих кормильцев деньги в основном на потребительские нужды, а часть из них используют в строительных целях и для приобретения движимого и недвижимого имущества.

В любом случае эти средства будут участвовать тем или иным образом в торговых отношениях (даже при строительстве основные расходы осуществляются на покупку необходимых материалов). Таким образом, деньги мигрантов все же присутствуют в образовании структуры ВВП, поискать их нужно в графах «торговля» и «услуги».

Но, главное, отправляемая мигрантами валюта позволяет нам устранить внешнеторговый дефицит (преобладание импорта над экспортом), то есть нехватку валюты для приобретения товаров и продукции за рубежом. Торговый дефицит нашей страны в прошлом году составлял свыше $1,2 млрд, а за девять месяцев этого года достиг $1,5 млрд.

Проще говоря, не будь присылаемой мигрантами валюты, прокормиться бы не смогли не только семьи мигрантов, но и, вероятно, многие другие граждане страны, так как практически всю первоочередную для жизнедеятельности человека продукцию мы импортируем. А за границей, как известно, на таджикскую валюту ничего не купишь.

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